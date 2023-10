Milagros ha perdido un poco el acento español, o ¿más bien podría decirse que ha ganado mucho acento paisa? Con esa mixtura en su tono de voz no duda en afirmar que Medellín para ella significa mucho, “pero la palabra que define mi persona con Medellín es conexión. Conexión con sus gentes y gratitud hacia esta tierra y sus gentes que siempre me cuidaron mucho”.

Llegó a esta ciudad por casualidad, por cosas que no tenían que ver con la música y terminó en ella. “Medellín significa reencontrarme conmigo misma, tener la misma ilusión y la misma fuerza que cuando era una niña, significa conexión, es una relación de amor. Los colombianos me devolvieron la fe”.

En Colombia Milagros se ha nutrido musicalmente con sonidos que no le son ajenos, se ha enriquecido con la manera en que las personas sienten la música y ha hecho amistades, Teresita Gómez una de ellas. “Cuando la conocí me impacto brutalmente por el ser que es. Y para cualquier persona, pero más para un artista, es un modelo a seguir. La humildad de esta maestra, el amor por la música y el amor por transmitir esa música a los demás es lo que tiene que ser un artista. Ella me enseñó, me ayudó a curarme de aquel espanto que yo traía”.

Precisamente Teresita bautizó su voz como esa que canta “con mugre en el alma” y esa es la que se escuchará este viernes en el Teatro Pablo Tobón Uribe presentando su cuarto álbum Hecha de pedazos. 12 temas originales, producidos por el director de orquesta Lucas Vidal, autor de bandas sonoras de cintas como Rápidos y Furiosos 6 y ganador de dos premios Goya y un Emmy. Un disco popular y cantinero. “Cuando escribí estas canciones yo quería hacer canciones populares, con palabras sencillas, con emociones honestas y profundas. Como soy yo. Y que hablaran de lo que pienso yo que nos importa: el amor, el desamor, el dolor, la alegría, la amistad”. Porque dice, que al final, en esas emociones coincidimos los seres humanos. “Uno puede ser del Barça y el otro del Madrid, pero el desamor les duele por igual”.