Blessd, la cuota musical colombiana en la ceremonia del Balón de Oro

Blessd, el reguetonero paisa, llevará el sabor colombiano al Balón de Oro 2025 en París. Cantará en la alfombra roja este 22 de septiembre, antes de la llegada de las estrellas del fútbol mundial. Le contamos horarios, detalles y qué significa para su carrera.

  Blessd anunció que estará cantando en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro. FOTOS Cortesía y Getty
    Blessd anunció que estará cantando en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro. FOTOS Cortesía y Getty
  Bless será el primer artista latino en presentarse en esta ceremonia. FOTO Cortesía
    Bless será el primer artista latino en presentarse en esta ceremonia. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 8 horas
El anuncio lo hizo el mismo artista en sus redes sociales. “Preparado para ser deslumbrado. Bless en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, escribió el artista antioqueño.

Para nadie es un secreto la pasión futbolera de Blessd y estar presente en este, uno de los eventos más importantes del fútbol mundial, es todo un logro en su carrera.

Le puede interesar: La atención del fútbol se concentra en el Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal

“La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”, dijo Blessd

Bless será el primer artista latino en presentarse en esta ceremonia. FOTO Cortesía
Bless será el primer artista latino en presentarse en esta ceremonia. FOTO Cortesía

¿A qué hora se podrá ver la presentación de Blessd?

Se sabe que el artista cantará, como lo dijo él mismo, en la alfombra roja y que su horario será desde las 12:00 del medio día (hora colombiana).

Se sabe es que el artista abrirá la gala más importante del fútbol mundial con la interpretación de su canción Condenado al Éxito II ante los más de 2.000 invitados que estarán en el icónico Théâtre du Châtelet en París.

InfogrÃ¡fico
Blessd, la cuota musical colombiana en la ceremonia del Balón de Oro

¿Qué artistas han cantado en ceremonias pasadas del Balón de Oro?

En cuanto a la ceremonia no se han dado los nombres de quienes tendrán a cargo los espectáculos musicales, pero desde hace varias semanas se viene rumorando que el rapero nigeriano Rema va a cantar en la gala.

En ceremonias anteriores se han presentado artistas como Andrea Bocelli, Raw Alejandro y el mismo Rema, que fue criticado por ignorar a las mujeres futbolistas en los saludos que hizo al bajar del escenario.

Sobre el Balón de Oro

En una colaboración entre la UEFA y el Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, el Balón de Oro de France Football premia a los mejores jugadores y jugadoras, porteros, jóvenes promesas, máximos goleadores y entrenadores de la temporada 2024/25, además de a los clubes del año y a un premio humanitario: el Premio Sócrates.

En 2025 se han añadido tres nuevas categorías para celebrar los logros de las jugadoras: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

Siga leyendo: ¡Escándalo en el Balón de Oro! Lamine Yamal sería el ganador pese a sus polémicas: a qué hora y dónde verlo

¿Cuándo cantará Blessd en el Balón de Oro 2025?
El artista se presentará en la alfombra roja el 22 de septiembre desde las 12:00 p. m. hora de Colombia.
¿Dónde se celebra la ceremonia del Balón de Oro 2025?
El evento se realiza en París y es transmitido para todo el mundo.
¿Qué significa para Blessd cantar en el Balón de Oro?
Es un reconocimiento internacional que lo conecta con el público global del fútbol y la música, consolidando su carrera artística.

Temas recomendados

Cultura
Música
Equipos de fútbol
Balón de Oro
Reguetón
artistas
Cantantes
Deportistas
París
Blessd
