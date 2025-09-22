Blessd, la cuota musical colombiana en la ceremonia del Balón de Oro

El anuncio lo hizo el mismo artista en sus redes sociales. “Preparado para ser deslumbrado. Bless en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, escribió el artista antioqueño.

Para nadie es un secreto la pasión futbolera de Blessd y estar presente en este, uno de los eventos más importantes del fútbol mundial, es todo un logro en su carrera.

“La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”, dijo Blessd