La Banda del Aventurero ya tiene nuevo cantante: conozca al vocalista de la agrupación de Yeison Jiménez

Cristian Vélez fue elegido como el nuevo vocalista de El Aventurero, la banda que acompañó a Yeison Jiménez durante su carrera musical. El cantante antioqueño asumirá la voz principal de la agrupación después de un proceso de audiciones en el que participaron cientos de aspirantes de distintas partes del país.
Vélez tiene experiencia en géneros como la música popular, la música norteña y la ranchera, además de haber interpretado repertorio vallenato en sus redes sociales. También ha compartido escenario con artistas como Luis Alfonso.
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“Un sueño que comenzó con una ilusión y hoy se convierte en uno de los capítulos más importantes de mi vida”, escribió Vélez en sus redes sociales después de conocer la decisión. En la publicación también etiquetó a la cuenta oficial de El Aventurero y utilizó la frase “Con el corazón”, en referencia al proyecto musical.
La elección del artista es el resultado de un proceso que comenzó meses atrás, después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.