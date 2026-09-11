La Banda del Aventurero ya tiene nuevo cantante: conozca al vocalista de la agrupación de Yeison Jiménez

Cristian Vélez fue elegido como el nuevo vocalista de El Aventurero, la banda que acompañó a Yeison Jiménez durante su carrera musical. El cantante antioqueño asumirá la voz principal de la agrupación después de un proceso de audiciones en el que participaron cientos de aspirantes de distintas partes del país. Vélez tiene experiencia en géneros como la música popular, la música norteña y la ranchera, además de haber interpretado repertorio vallenato en sus redes sociales. También ha compartido escenario con artistas como Luis Alfonso. Contexto: La polémica detrás del reality que busca la nueva voz de la banda de Yeison Jiménez: ya tiene fecha de estreno “Un sueño que comenzó con una ilusión y hoy se convierte en uno de los capítulos más importantes de mi vida”, escribió Vélez en sus redes sociales después de conocer la decisión. En la publicación también etiquetó a la cuenta oficial de El Aventurero y utilizó la frase “Con el corazón”, en referencia al proyecto musical. La elección del artista es el resultado de un proceso que comenzó meses atrás, después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

La agrupación abrió una convocatoria nacional para encontrar a quien ocuparía el lugar de la voz principal. El proceso posteriormente se convirtió en La Banda del Aventurero, un reality que buscaba encontrar un cantante con la capacidad vocal e interpretativa necesaria para asumir el repertorio de Jiménez.

Cuando se anunció el programa, a la convocatoria se inscribieron 1.750 personas. De ese grupo fueron seleccionados 140 cantantes y, después de tres días de audiciones, quedaron tres finalistas. El jurado estuvo integrado por Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez; Rafael Muñoz, mánager del artista; la presentadora Diva Jessurum y el productor musical Yohan Úsuga. Los integrantes de la banda también participaron en el proceso de selección. La intención, según explicó el equipo de la agrupación durante el proceso en redes sociales, no era encontrar a alguien que imitara a Yeison Jiménez. El objetivo era elegir una voz con potencia, melodía y una identidad propia que pudiera interpretar las canciones que hicieron parte del repertorio del fallecido cantante.

¿Quién es Cristian Vélez, el nuevo cantante de El Aventurero?

Cristian Vélez es un cantante antioqueño que se ha desarrollado principalmente en la música popular. Su experiencia también incluye géneros como la norteña y la ranchera, mientras que en sus redes sociales ha mostrado su interpretación de canciones vallenatas. El artista también ha compartido tarima con Luis Alfonso, uno de los nombres destacados de la nueva generación de la música popular colombiana. Ahora, Vélez tendrá la tarea de ponerse al frente de una agrupación que está directamente relacionada con el legado musical de Yeison Jiménez, quien murió a los 34 años y dejó canciones como Aventurero, uno de los temas que también dio nombre a la banda. Le puede interesar: A ritmo de guaro: Ryan Castro se une a la Fábrica de Licores de Antioquia, mientras ILC rinde homenaje a Yeison Jiménez

La búsqueda de una nueva voz no estuvo exenta de polémica. Desde el anuncio del reality, algunos seguidores cuestionaron la decisión de continuar con la agrupación y consideraron que podía interpretarse como una forma de reemplazar al cantante. Sonia Restrepo defendió entonces el proyecto y explicó que la intención no era suplantar a Yeison Jiménez, sino encontrar una nueva voz para la banda. Con la elección de Cristian Vélez, ese proceso llega a su final y comienza una nueva etapa para la banda, ahora con una voz distinta para recorrer el país e interpretar el repertorio que Yeison Jiménez dejó como parte de la música popular colombiana. Siga leyendo: Recuerdos de la última entrevista que le dio Héctor Ochoa a EL COLOMBIANO en 2025

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Preguntas y respuestas sobre la banda de Yeison Jiménez y Cristian Vélez