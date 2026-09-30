Museo de Antioquia, 145 años: qué hacer en la Plaza Botero y el centro de Medellín en octubre

El Museo de Antioquia cumple 145 años a finales de noviembre, pero la celebración empieza este mes de octubre, en el marco de la Temporada Cultural con una programación amplia y muy diversa que incluye música, teatro, danza, talleres de pintura, de dibujo, de intervención textil, recorridos guiados, en fin, actividades para todos, para hacer del museo un lugar de encuentro no solo con el arte, sino con los otros. Una declaración de amor al centro.

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–Nosotros somos un museo situado, nuestra propuesta museológica, incluso museográfica, nuestra mirada a las comunidades, a la educación, la manera como construimos el guion, está fuertemente ligada a este edificio, y este edificio a su vez al centro de Medellín que también consideramos es el corazón de Antioquia y uno de los ejes cardinales de Colombia por la relación que tiene Antioquia con el país –contó María del Rosario Escobar, directora del Museo durante la presentación de la programación.

El plan de celebración, denominado MDA al Centro se construyó sobre cuatro pilares: juntar, explorar, crear y celebrar, que son el resultado del trabajo que el museo lleva haciendo por años y que tiene que ver con pensar el museo no solo como un espacio para el arte y los artistas, sino para la ciudad y la gente, la que entra y la que no.

Son cuatro maneras de habitar el Museo y el Centro: reunirnos desde la diferencia, reconocer las capas de memoria que nos atraviesan, experimentar y crear colectivamente, y celebrar aquello que hemos construido juntos durante casi siglo y medio de historia.