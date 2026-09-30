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Museo de Antioquia, 145 años: qué hacer en la Plaza Botero y el centro de Medellín en octubre

El próximo 29 de noviembre el museo cumple 145 años. La celebración empieza este mes de octubre, en el marco de la temporada cultural.

  • La celebración del museo se realiza en el marco de la Temporada Cultural El Amor de mis Amores de la Promotora Cultura. FOTO Camilo Suárez y Juan Antonio Sánchez.
    La celebración del museo se realiza en el marco de la Temporada Cultural El Amor de mis Amores de la Promotora Cultura. FOTO Camilo Suárez y Juan Antonio Sánchez.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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El Museo de Antioquia cumple 145 años a finales de noviembre, pero la celebración empieza este mes de octubre, en el marco de la Temporada Cultural con una programación amplia y muy diversa que incluye música, teatro, danza, talleres de pintura, de dibujo, de intervención textil, recorridos guiados, en fin, actividades para todos, para hacer del museo un lugar de encuentro no solo con el arte, sino con los otros. Una declaración de amor al centro.

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–Nosotros somos un museo situado, nuestra propuesta museológica, incluso museográfica, nuestra mirada a las comunidades, a la educación, la manera como construimos el guion, está fuertemente ligada a este edificio, y este edificio a su vez al centro de Medellín que también consideramos es el corazón de Antioquia y uno de los ejes cardinales de Colombia por la relación que tiene Antioquia con el país –contó María del Rosario Escobar, directora del Museo durante la presentación de la programación.

El plan de celebración, denominado MDA al Centro se construyó sobre cuatro pilares: juntar, explorar, crear y celebrar, que son el resultado del trabajo que el museo lleva haciendo por años y que tiene que ver con pensar el museo no solo como un espacio para el arte y los artistas, sino para la ciudad y la gente, la que entra y la que no.

Son cuatro maneras de habitar el Museo y el Centro: reunirnos desde la diferencia, reconocer las capas de memoria que nos atraviesan, experimentar y crear colectivamente, y celebrar aquello que hemos construido juntos durante casi siglo y medio de historia.

“Son cuatro maneras de habitar el Museo y el Centro: reunirnos desde la diferencia, reconocer las capas de memoria que nos atraviesan, experimentar y crear colectivamente, y celebrar aquello que hemos construido juntos durante casi siglo y medio de historia. A partir de estos ejes proponemos conciertos, recorridos, talleres, acciones performativas, experiencias de creación y encuentros en el espacio público”, dice el comunicado del museo.

La celebración será del 1 al 23 de este mes y se extiende más allá del Museo, hacia la Plaza Botero, la calle Calibío y la Casa del Encuentro.

Entre los eventos más destacados de la programación se cuentan Tesoros ocultos: Recorrido queer, guiado por la artitravesti Santa Putricia; Tejer mandalas, tejer comunidad, una experiencia de creación para conversar y compartir alrededor del tejido guiada por Ana María Vahos; Dibujar el centro sin prisa, un taller con Urban Sketchers, Micrófono a la plaza, un espacio de música, poesía y relatos; Crear y resistir, un taller de intervención de prendas de vestir inspirada en el concepto de esperanza activa y que hará de la prenda un amuleto, un taller de escapularios contemporáneos y más.

Habrá música. La celebración contará con presentaciones de La Reina del Parque Berrio y los auténticos del ritmo, Dj Set de Lugopatía, Enkelé, La Toma, entre otros.

Pero la gran protagonista de la celebración será Débora Arango, habrá recorridos mediados en lenguaje de señas, taller de póster y prendas inspiradas en la maestra y sus obras; La Procesión, cuadro vivo, que saca del lienzo los personajes de la obra; Arte efímero para Débora, un homenaje desde el arte callejero Madonnari, piñatas con espíritu de Débora, el lanzamiento de Romper los marcos. Débora Arango más allá del escándalo, el desnudo y la política, de Sara Fernández Gómez y más, mucho más.

Cuando el Museo de Antioquia cumple años, la ciudad celebra, porque ese ha sido uno de los lugares que más ha contribuido a que la ciudad reconstruya su autoestima.

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–En los años 80, 90, que la ciudad estaba pasando por momentos tan duros y que nos sentíamos aislados, las distintas donaciones que hizo Fernando Botero y la apertura del museo en esta sede creo que nos devolvió una parte del orgullo, de las capacidades y de la autoestima de construir cosas impensables en equipo. Todo empezó a ser posible y a articularse alrededor de una idea renovada del arte y la cultura –dice María del Rosario.

Para conocer la programación completa entre a museodeantioquia.co/mda-al-centro-145-anos/

¿Cuándo comienza la programación de los 145 años del Museo de Antioquia?
La celebración comienza el 1 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 23 de octubre, como antesala al aniversario número 145 del museo, que se cumple a finales de noviembre.
¿Qué actividades tendrá la programación de los 145 años del Museo de Antioquia?
La programación incluye conciertos, recorridos guiados, talleres de pintura y dibujo, experiencias de intervención textil, acciones performativas y encuentros en el espacio público. Entre las actividades anunciadas están Tesoros ocultos: Recorrido queer, Tejer mandalas, tejer comunidad, Dibujar el centro sin prisa y Micrófono a la plaza.
¿Qué actividades de MDA al Centro estarán dedicadas a Débora Arango?
Débora Arango será una de las principales protagonistas de la celebración, con recorridos mediados en lenguaje de señas, talleres de póster y prendas inspirados en su obra, La Procesión, cuadro vivo, homenajes de arte callejero Madonnari y piñatas inspiradas en la artista. También se contempla el lanzamiento del libro Romper los marcos. Débora Arango más allá del escándalo, el desnudo y la política, de Sara Fernández Gómez.

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