Tony Bennett, el músico cuya devoción por las canciones clásicas estadounidenses y su habilidad para crear nuevos estándares como I Left My Heart In San Francisco, le hizo ganar la admiración de personajes como Frank Sinatra y Lady Gaga, murió el viernes, a los 96 años, según confirmó la publicista Sylvia Weiner a The New York Times, y aunque era sabido que sufría alzhéimer desde 2016.

Del deceso solo está confirmado que ocurrió en su ciudad natal: Nueva York.