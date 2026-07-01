Murió el primer amor de Diomedes Díaz, Bertha Mejía, la madre de su primera hija Rosa Elvira

Canciones como Cariñito de mi vida y El aguinaldo estuvieron inspiradas en la relación que ambos vivieron durante su juventud.

El mundo del vallenato despide a Bertha Rosario Mejía Acosta, recordada como el primer gran amor de juventud de Diomedes Díaz y madre de su primogénita, Rosa Elvira Díaz Mejía. La mujer falleció en la madrugada de este martes, 30 de junio, en la Clínica del Cesar, en Valledupar, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de una neumonía. La noticia enluta a familiares, amigos y seguidores del llamado “Cacique de La Junta”, pues Bertha ocupó un lugar especial en la historia personal y artística del cantante, convirtiéndose en una de las figuras que inspiraron algunas de sus primeras composiciones.

La historia de Diomedez Díaz con Bertha Mejía

Su historia con Diomedes Díaz comenzó a principios de la década de 1970 en La Junta, La Guajira, cuando el artista apenas iniciaba su camino en la música. Durante cinco años sostuvieron una relación que, según diferentes relatos, tuvo que superar la oposición de la familia de Bertha, que veía con desconfianza el futuro del entonces joven cantante. De ese romance nació Rosa Elvira Díaz Mejía, la primera hija del intérprete vallenato, cuando él tenía apenas 17 años. Años después, Bertha recordó con cariño que, tras el nacimiento de la niña, Diomedes hizo todo lo posible por conocer a su hija y le obsequió unos pequeños aretes de oro. Más allá de su historia sentimental, Bertha también tuvo un papel determinante en la vida del artista. Fue ella quien le confesó que su prima, Patricia Isabel Acosta, estaba enamorada de él, hecho que posteriormente marcaría el inicio de una de las relaciones más conocidas del cantante y que terminaría en matrimonio. Le puede interesar: Las composiciones de Omar Geles ahora hacen parte de Sony Music Publishing Colombia, ¿qué significa eso? Su influencia también quedó reflejada en la obra musical de Diomedes Díaz. Canciones como Cariñito de mi vida y El aguinaldo estuvieron inspiradas en la relación que ambos vivieron durante su juventud, una etapa que muchos consideran fundamental en la construcción de la sensibilidad artística del compositor.