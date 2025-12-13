Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena y figura clave del tex-mex

Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena Quintanilla, murió a los 86 años. La noticia fue confirmada este 13 de diciembre por su hijo Abraham “A.B.” Quintanilla III, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En el mensaje, acompañado de una fotografía, escribió: “Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, sin entregar mayores detalles sobre las causas del deceso. Desde entonces, familiares, seguidores y figuras de la música expresaron mensajes de condolencia. Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Era hijo de padres mexicanos y creció trabajando en labores agrícolas a lo largo del Río Bravo. Abandonó la escuela secundaria para dedicarse a la música y, durante su adolescencia, se integró como corista al grupo vocal local Los Dinos, con el que alcanzó cierto reconocimiento regional a finales de la década de 1950. Sin embargo, el racismo y la discriminación de la época limitaron el avance de la agrupación. Posteriormente, Quintanilla se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su servicio conoció a Marcella Ofelia Samora, con quien se casó en 1963. La pareja tuvo tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena. Tras su regreso a Texas, retomó el vínculo con la música, esta vez desde el entorno familiar. De vuelta en la vida civil, Abraham Quintanilla identificó el talento musical de sus hijos y decidió crear el grupo Selena y Los Dinos, reutilizando el nombre de su antigua banda. Durante años promovió al proyecto en eventos locales y en su restaurante Papa Gayo’s, inaugurado en 1979. El establecimiento cerró tiempo después como consecuencia de la recesión económica, pero sirvió como plataforma inicial para el crecimiento artístico de la agrupación. En 1984, Selena y Los Dinos firmaron su primer contrato discográfico y lanzaron su álbum debut, producido por el propio Abraham Quintanilla. A partir de ese momento, la carrera de Selena creció de manera acelerada hasta convertirla en una de las máximas exponentes del género tex-mex. Ese ascenso se vio abruptamente interrumpido en 1995, cuando la cantante fue asesinada, un hecho que marcó profundamente a su familia y a la industria musical latina. Tras la muerte de su hija, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar y difundir su legado. Produjo álbumes y documentales, y creó junto a su familia una fundación orientada a apoyar a niños en crisis. Además, fundó Q-Productions, una firma musical encargada de administrar el catálogo de Selena y de promover nuevos talentos. En 2021 publicó sus memorias, tituladas A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music, donde relató la historia familiar y el camino recorrido en la música. *Con información de Univisión