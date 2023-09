Fernando Botero, el renombrado escultor y pintor, falleció en Montecarlo, Mónaco, a la edad de 91 años. Su partida se produjo después de enfrentar algunos problemas de salud en los últimos días de su vida. El talentoso artista dejó un legado artístico que trasciende fronteras y continúa cautivando a amantes del arte en todo el mundo.

El escultor, conocido por sus figuras voluptuosas y su estilo único, pasó sus últimos días en la ciudad costera de Montecarlo.

Uno de los lugares más emblemáticos relacionados con la vida y obra de Botero en Montecarlo es su estudio en la Quai Antoine Premier. Este estudio, ubicado en un edificio de tonos rosados con reminiscencias coloniales a las ciudades colombianas de Cartagena de Indias y Popayán, cuenta con largos ventanales que se prolongan en un balcón con vistas al pintoresco puerto de Mónaco, según indica Miguel Durán en Crónicas Latinas

El propio Botero comentó sobre su estudio en Crónicas Latinas: “El estudio es propiedad del Gobierno. Hicieron diez como éste en la época del príncipe Raniero para que pudieran trabajar los artistas. Porque uno no puede trabajar en un apartamento: no. Tiene que ser un loft, un espacio sin divisiones. Yo vine de paso un día y me gustó tanto la ciudad que acepté la propuesta de Raniero”.

La presencia de Fernando Botero en Montecarlo no solo se limitó a su estudio, ya que el artista había decidido establecerse en el Principado de Mónaco después de vivir en Alemania y París. Además de Mónaco, Botero tenía residencias en Francia, Italia y Estados Unidos, lo que refleja su deseo de experimentar diferentes culturas y paisajes en su vida.

El legado artístico de Fernando Botero también se encuentra presente en las calles de Montecarlo, donde varias de sus esculturas adornan la ciudad que eligió para pasar sus últimos años.

Su obra perdurará como un testimonio eterno de su genialidad y creatividad en Montecarlo, la ciudad que eligió como su hogar, aquella ciudad donde su espíritu artístico y su contribución al mundo del arte perdurará.