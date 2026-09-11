La ópera del Metropolitan de Nueva York llega a Medellín: doce funciones en Santafé y Viva Envigado

Veinte años después de que el Metropolitan Opera de Nueva York decidiera llevar sus producciones a las salas de cine del mundo, esa apuesta sigue llegando a Medellín. Desde el 19 de septiembre y hasta junio de 2027, los cines Multiplex Santafé Medellín y Viva Envigado serán el punto de encuentro de la temporada 2026-2027 de The MetOpera Live in HD, que celebra dos décadas de transmisiones con doce funciones entre presentaciones en directo desde Nueva York y proyecciones especiales de producciones históricas.

El programa llega a Colombia de la mano de Cine Colombia. En veinte años, The MetOpera Live in HD ha vendido más de 33 millones de entradas y ha llegado a espectadores de más de 70 países, convirtiéndose en una de las iniciativas más importantes para acercar la ópera a nuevos públicos más allá de los grandes teatros.

Empieza la temporada en Medellín

La celebración arranca el 19 de septiembre con una función especial diferida: 20 Años del Met en cines, presentada por la soprano Renée Fleming. El programa reúne momentos memorables de más de 185 producciones que han pasado por las pantallas en estas dos décadas, con la participación de figuras como Joyce DiDonato, Elīna Garanča, Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky y Dmitri Hvorostovsky. Las transmisiones en directo desde Nueva York comienzan el 3 de octubre con “Così fan tutte” de Mozart, en una producción de Phelim McDermott ambientada en un parque de diversiones de Coney Island en los años 50. El elenco incluye a Federica Lombardi, Ana María Martínez y Gerald Finley, bajo la dirección musical de Nimrod David Pfeffer. Todas las funciones en directo se realizan los sábados a las 12:00 del mediodía, con excepción de Manon el 3 de abril y Parsifal el 5 de junio, que empiezan a las 11:00 a.m.

Los momentos más esperados

El 17 de octubre llega uno de los títulos más anticipados de la temporada: Macbeth de Verdi, en una nueva producción de Louisa Proske. La soprano Lise Davidsen, una de las grandes voces dramáticas del momento, interpretará a Lady Macbeth junto al barítono Quinn Kelsey, con Yannick Nézet-Séguin al frente de la orquesta del Met. El 5 de diciembre será el turno de Samson et Dalila de Saint-Saëns, con Aigul Akhmetshina y Clay Hilley, dirigida por Giacomo Sagripanti. En enero de 2027 llega “La Fanciulla del West” de Puccini, en la primera nueva puesta en escena de esta obra en el Met en más de 30 años, dirigida por la canadiense Keri-Lynn Wilson. En marzo de 2027 el Met estrena como obra de la compañía Silent Night de Kevin Puts, ganadora del Premio Pulitzer, inspirada en la tregua de Navidad de 1914 durante la Primera Guerra Mundial, con Elza van den Heever, Ben Bliss y Rolando Villazón. Abril trae Manon de Massenet con Nadine Sierra y Matthew Polenzani, y Otello de Verdi con Brian Jagde y Ailyn Pérez. La temporada cierra el 5 de junio con Parsifal de Wagner, con Piotr Beczała, Elīna Garanča y Peter Mattei bajo la batuta de Nézet-Séguin.

Las funciones especiales

Además de las transmisiones en directo, la temporada incluye cuatro proyecciones diferidas de producciones históricas. Carmen de Bizet llega el 21 de noviembre con la icónica producción de 2010 dirigida por Richard Eyre, con Elīna Garanča y Roberto Alagna. El 12 de diciembre, La Flauta Mágica de Mozart en la multipremiada producción de Julie Taymor, con Rolando Villazón como Papageno, es la opción ideal para llevar a toda la familia durante las fiestas. Lea también: Más de 170 eventos en la segunda Temporada Cultural Y el 15 de mayo de 2027 cierra esta programación especial Tosca de Puccini, bajo la batuta de Nézet-Séguin. Las funciones en Medellín se realizan en el Multiplex Santafé Medellín y en Viva Envigado. Para las transmisiones en directo, las boletas tienen un valor de $145.000 en preferencial y $120.000 en general, con descuentos para tarjetahabientes Cineco de $130.000 y $105.000 respectivamente. Para las funciones diferidas de la programación especial, los precios son de $72.000 en preferencial y $61.000 en general; con Cineco, $61.000 y $51.000. Las boletas están disponibles en taquilla y en cinecolombia.com. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes: