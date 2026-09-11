La ópera del Metropolitan de Nueva York llega a Medellín: doce funciones en Santafé y Viva Envigado

Veinte años después de que el Metropolitan Opera de Nueva York decidiera llevar sus producciones a las salas de cine del mundo, esa apuesta sigue llegando a Medellín.
Desde el 19 de septiembre y hasta junio de 2027, los cines Multiplex Santafé Medellín y Viva Envigado serán el punto de encuentro de la temporada 2026-2027 de The MetOpera Live in HD, que celebra dos décadas de transmisiones con doce funciones entre presentaciones en directo desde Nueva York y proyecciones especiales de producciones históricas.