Medellín Jazz Panorama (2023) es el primer disco instrumental que Víctor Ortíz publica bajo su nombre de rapero, Vic Deal. Los dos anteriores los lanzó bajo el alias de Bopscat: The Less U Know, Vol.1 (2018) y The Less U Know, Vol. 2. Como beat maker o hacedor de pistas, también ha usado el alias de Hakim Al-Khaliq, cuando él mismo rapea sobre las pistas que hace, como separando los quehaceres.

Pero todas esas identidades son cosa del pasado. En este nuevo trabajo todos convergen en una exploración que parte del rap y su técnica, para acercarse al jazz y sumergirse en ese universo. Porque en este proyecto no hay otra intención que esa, explorar, aprender, disfrutar, atreverse a hacer música, saciar la curiosidad de hacerla, porque la tecnología lo permite, porque todos los instrumentos están ahí, en el computador. Tocar el piano, el contrabajo, meterle una trompeta, intentarlo, ¿por qué no?

De eso se trata la vida, de arriesgar, de probar. De eso también se trata Medellín Jazz Panorama, una música que no tiene más pretensión que la satisfacción propia. Un homenaje al jazz y a la vida cotidiana. De eso habló Vic Deal con El Colombiano, del disco y de esa forma tan particular de hacer música.

¿Cómo surgió esto de hacer beats para no rapear?

“Cuando empecé a hacer beats me empecé a engomar mucho con música instrumental de rap que me iba encontrando porque tenía un componente más experimental que los beats convencionales que se hacen para ser rapeados... Eso me empezó a gustar y simplemente quise empezar a experimentar porque muchos samples que encontraba sentía que no eran para producirlos de la manera convencional, sino que me daban como la vibra de hacer algo diferente. Entonces empecé acumular rarezas, a hacer los beats, a ponerles orden y publicarlos de forma anónima, como que me interesaba que la gente lo escuchara sin tener un prejuicio sobre uno”.

Sin que supieran que los hacías vos, Vic Deal...

“Eso me parecía clave, como que la gente se acercara, lo descubriera, le gustara o no. La idea era sacar música sin la necesidad de tener que estar respaldada por un nombre que uno ya lleva construyendo dentro de la escena del rap”.