“La ciudad y el sector público tienen una deuda con el sector de la danza. Nosotros, desde el consejo de danza, venimos desde hace unos ocho años de la necesidad de tener un plan de danza para Medellín. La ciudad no tiene un plan de danza: cada administración llega con su plan de trabajo, pero no tiene un mapa de navegación concreto. Medellín no tiene un solo acuerdo municipal para la danza. Hay acuerdo para el teatro, para la música, para el sector audiovisual, pero no hay acuerdo de danza. Nosotros queremos el primer acuerdo integral para el sector”, afirmó Maldonado.