¿Su mascota merece protagonizar una historia? Parque Explora abrió concurso de cuentos

El cuento deberá guardarse en formato PDF y estar firmado con un seudónimo. El nombre del participante deberá aparecer únicamente en el formulario de inscripción. El incumplimiento de estas condiciones, incluido superar las 700 palabras o firmar el documento con el nombre real, puede generar la descalificación.

El texto debe ser original, inédito y de autoría exclusiva de quien participa. No podrá haber sido publicado, difundido, premiado o seleccionado previamente en otro concurso, medio, plataforma o formato. Además, las bases establecen que los cuentos escritos o apoyados por inteligencia artificial serán descalificados.

El concurso está dirigido a personas desde los ocho años y contempla cuatro categorías según la edad: niñas y niños de 8 a 15 años, jóvenes de 16 a 28, adultos de 29 a 65 y personas de 66 años en adelante. Los participantes deberán escribir un cuento de máximo 700 palabras, sin contar el título. La historia puede ser real o imaginada y debe estar relacionada con perros y gatos. Solo se podrá presentar un cuento y participar en una categoría.

Los menores de edad deberán contar con la autorización de su padre, madre o representante legal. Los empleados de Parque Explora pueden participar si no ocupan cargos directivos ni intervienen en la organización, ejecución o decisiones del concurso. Los empleados de la Promotora Cultural de Antioquia, así como las personas contratadas como prelectoras o jurados, no podrán participar.

La evaluación tendrá dos etapas. Primero, un equipo de prelectores hará una selección y, posteriormente, una terna de jurados escogerá los cuentos ganadores.

Durante el proceso, los evaluadores no conocerán los datos personales de los participantes. Los textos serán calificados en cinco criterios: construcción narrativa, voz narrativa, uso del lenguaje, efecto estético y relación con el tema. Cada criterio tendrá una puntuación de 1 a 50, para un máximo de 250 puntos.

Habrá dos ganadores por categoría. El primer lugar recibirá $1.000.000 y el segundo, $500.000. En el caso de los menores de edad, los premios serán entregados mediante bonos para compras en las tiendas Explora y/o Planetario. Para los mayores de edad, el pago se realizará mediante transferencia bancaria, con los descuentos y retenciones de ley correspondientes.

Los finalistas serán anunciados el 23 de noviembre de 2026 en el sitio web y las redes sociales de Parque Explora. La premiación está prevista para el 27 de noviembre en Parque Explora y será transmitida por sus redes sociales.

La información completa está disponible en Concurso de cuento sobre perros y gatos.