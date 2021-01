Marjane Satrapi convive con sus revoluciones

un caso: cuando michael jackson compró el catálogo de the beatles

La consciencia sobre el valor de los catálogos no ha sido ajena entre artistas. A mediados de los ochentas, Paul McCartney, exBeatle, le recomendó a Michael Jackson invertir en catálogos, que podía ser una opción inteligente a futuro. Jackson le hizo caso y compró un potente catálogo que pertenecía a la editora ATV Music. Un significativo número de las canciones que creó con The Beatles estaban ahí. McCartney quería adquirirlas, pues ya habían pasado de mano en mano fuera de su control, pero no pudo. Jackson vendió parte del catálogo a Sony luego y desde entonces los más de 250 temas han pasado por varias batallas legales antes de que McCartney tuviera la titularidad sobre ellas de nuevo.