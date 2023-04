María Fernanda Yepes escogió a Medellín para regresar a la actuación

Es un thriller cargado de suspenso e intriga en el que la actriz paisa interpreta a Nina, una mujer calculadora, fría y resentida socialmente que debe tomar una trascendental decisión en su vida: recuperar el amor de su ex o irse del país.

Para regresar a escena, tras un receso profesional, María Fernanda Yepes no encontró mejor escenario que las calles de Medellín.

A mi me encanta hacer cine, me parece muy interesante poder contar una historia en tan solo una hora y cuarenta minutos”.

El guion me gustó mucho, me pareció interesante la historia y la forma en la que el director usa la narrativa para contar la historia. El trasfondo de la película habla del tráfico de órganos, se desarrolla en un restaurante donde veremos a los personajes de Nina y a Joaquín intentando retomar su relación, pero ante la negativa de Joaquín de seguir la relación y lo que aparentemente parece una última despedida se convierte en una situación de vida o muerte, atrapando así al espectador de principio a fin, en una trama de suspenso y acción donde todos son sospechosos y víctimas a la vez”.

Me ilusionó en especial la idea de retomar el trabajo rodando una película en mi ciudad Medellín.

¿Cómo me vinculó al proyecto, qué le llamo la atención de la historia?

¿Ha estado vinculada últimamente a historias de suspenso e intriga, han sido coincidencias?

“Tal vez este esa sensación por mi rol en la serie Oscuro deseo, la producción de 2019... creo que es casualidad. Lo cierto es que los actores nos vamos inclinando a contar ciertas historias. En mi caso me gusta el drama y los personajes profundos, eso no quiere decir que no pueda explorar otros matices.

De hecho hace poco en pandemia hice una comedia fársica en México que esta pronto a estrenarse. Es una burla a las narco novelas se titula el Junior, la serie, donde por medio de la comedia y el absurdo, con situaciones inverosímiles, hacemos una burla sana a este tipo de historias.

Me gusta mucho lo que hago, en especial explorar como actriz todas las posibilidades interpretativas, que es algo que me apasiona”.

¿Qué sigue después de Línea de tiempo?

“Por ahora vengo de un tiempo de receso con mi carrera. Desde pandemia decidí darme un tiempo para repensar y replantearme muchas cosas a nivel personal.

He estado enfocada en la empresa más importante de mi vida, que soy yo y mi paz mental. En estos últimos años me di un respiro para crear y crearme desde cero.

En una nueva etapa. Caminando más despacio con menos frenesí. Conectada con la tierra y con proyectos medioambientales. Ando creando un proyecto que se llama Casa Felina, que mas adelante les contaré de que se trata.

Mi hoy no es desconectarme de mi arte. Pero si transformarlo a algo con un propósito mayor. Vivo actualmente en Medellín. Regrese a mi tierra después de no vivir aquí hace 20 años. Con el deseo de echar raíces en mi país. Estar más cerca de mi familia, pasar mas tiempo con los que amo y construir país”.