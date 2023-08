Maluma ya le tiene fecha a su nuevo álbum Don Juan

En el 2022, Maluma recorrió diferentes escenarios con su Papi Juancho Maluma World Tour y debutó en Hollywood con su papel protagonista como Bastian en la película Marry Me, junto a Jennifer López y Owen Wilson.

Desde su firma con Sony Music Latin en el año 2015, Maluma ha lanzado siete álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015), FAME (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020), # 7DJ (2021), y The Love & Sex Tape (2022).

La más reciente fue El Reloj, al lado de su amigo Blessd. La canción en su video cuenta c on la presencia de Ana Sofía Henao y René Higuita.

El año pasado, en entrevista con EL COLOMBIANO, habló sobre cambios en su vida, en la que busca algo más tranquilo.

“Hay momentos en la vida y en la carrera en los que hay que darle prioridad a otras cosas. La música me fascina, vivo de ella, es mi gran pasión, pero llevo 10 años, y aunque para muchos eso no es nada, este ritmo al que vengo trabajando es muy agotador, tanto física como mentalmente, así que este concierto en el estadio lo veo como el final de la primera fase de mi carrera, en el que voy a celebrar la vida de ese pelado incansable, lleno de sueños y disciplinado. Cierro un capítulo y abro otro. Ahora quiero convertirme en una persona que ayude a crear sueños, que ayude a la comunidad y a otros artistas, algo que he venido haciendo de manera directa e indirecta”.