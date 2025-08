Contratista del caso Buen Comienzo de Quintero ahora factura con el ICBF

Por ejemplo, no habían entregado un certificado de calibración de los equipos de medición para el cumplimiento del contrato y tampoco tenían evidencias de estar al día con el pago de los proveedores. Además, en el rubro de pago de impuestos aparece un “No cumple”. Este contrato también se adjudicó por la modalidad de “aporte”. Pero esto no es ni de cerca comparable con la gravedad de las actuaciones de las que acusa la Fiscalía a Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de la compañía pero vigente miembro de junta directiva.

Además, a pesar de que estaba habilitada para recibir contratos hasta por 1.000 salarios mínimos mensuales de la época, recibió un contrato por 23.000 salarios. Asimismo, la Fiscalía determinó que los valores de los paquetes alimenticios se establecieron con base en precios de almacenes minoristas y no con base en distribuidores mayoristas, como se debe hacer para optimizar los costos de operación.

Como si fuera poco, de acuerdo con la Fiscalía, aunque según el contrato a Colombia Avanza le correspondía el almacenamiento y la entrega de los alimentos a los niños y niñas, la Alcaldía puso de su cuenta y voluntariamente bodegas en Plaza Mayor y personal del Inder para ahorrarle trabajo y presupuesto a la compañía de cerca del 7% del valor del contrato, cuando lo normal es que sean los oferentes los que entreguen una contrapartida como aporte al convenio y no al contrario.

Por este caso, la Procuraduría ya sancionó, en segunda instancia, a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, con una inhabilidad de ochos años para ejercer cargos públicos. En cuanto al proceso penal, Agudelo, Gil y Gómez están respondiendo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Pero esto no ha impedido que Colombia Avanza siga facturando con el Estado.

Buscamos al ICBF. Aseguraron que hasta que no haya una decisión definitiva en el caso judicial no se pueden tomar acciones como sancionar o vetar al contratista, además, señalan que en este caso la sanción no es hacia la persona jurídica, es decir, Colombia Avanza, sino hacia una persona natural, por lo que, en caso de que el fallo sea en contra de Gómez, esto no implica necesariamente que la compañía que dirigió siga beneficiándose de recursos públicos. También buscamos a Colombia Avanza en los números registrados en sus páginas, pero aparecían inhabilitados. Esta página queda abierta para sus respuestas.