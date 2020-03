Fue asesinado Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan en Dragon Ball Z

El actor mexicano de 55 años, intérprete del personaje Gohan de la serie Dragon Ball Z, murió en una balacera en la noche del sábado junto con su esposa y también actriz de doblaje, Lourdes Adame, y su cuñado.

El triple crimen ocurrió el sábado en la colonia Portales de Ciudad de México, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

“Las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se suscitó por el litigio de un inmueble; policías de la SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la Fiscalía capitalina. Efectivos tomaron conocimiento del deceso de tres personas y un lesionado en la colonia”, informó a varios medios locales en la mañana.

Luis Alfonso Mendoza actuó en reconocidas películas, series y animes doblados al español. Fue la voz de Carlton Banks en El Príncipe del Rap, Bugs Bunny de Looney Tunes, El Conde Pátula, Gohan en Dragon Ball Z, Leonardo de Las Tortugas Ninja, el “Chapo” Guzmán en Narcos, Joey en Friends, y Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

Varios de sus amigos cercanos y compañeros han lamentado lo sucedido. Mario Castañeda y Lalo Garza, voces de los personajes Gokú y Krilin de Dragon Ball, publicaron en Twitter sus condolencias por el fallecimiento de Mendoza.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años”, escribió Castañeda.