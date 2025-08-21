Qué es La teoría Let Them y por qué se convirtió en uno de los libros de autoayuda más leídos en el mundo

Aunque La teoría Let Them se publicó en diciembre de 2024, más de ocho meses después sigue siendo uno de los libros de autoayuda más vendidos a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos viene liderando el ranking delos más vendidos De la ware El New York Times Desde hace 34 semanas. Lo que ha hecho este texto es poner de moda un mantra corto y sencillo: “déjalos”. La mente detrás de esto es Mel Robbins, quien también es la presentadora de El podcast de Mel Robbins, uno de los programas más escuchados a nivel mundial en Spotify y Apple Podcasts en 2024.

Lea: ¿Ya leyó alguno? Estos son los libros más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2025 EL COLOMBIANO hizo parte de la presentación del libro que hizo la escritora para Latinoamérica. Sin embargo, su teoría ha inundado las redes sociales gracias a videos que ella misma ha compartido y que seguidores de diferentes partes del mundo han realizado explicando cómo podemos dejarlo. Inclusive, ha sido tan grande el “boom” que algunos de sus fanáticos han decidido tatuarse el título del libro. En resumidas cuentas, esta teoría “nos enseña que es lo que sí está bajo nuestro control y qué es lo que no", explica Robbins. El podcaster también asegura que, para poder llegar a comprender este mantra, tuvo que enfrentarse a esta misma lucha: "He vivido al revés, tratando de controlar lo que no se puede controlar, tratando de cambiar a otras personas, permitiendo que el mundo de afuera me consuma por dentro, me preocupe, me llena de estrés cuando hay una forma mucho más fácil de vivir la vida". Este no es el primer consejo que desarrolla en forma de libro: Robbins también es la autora de La regla de los 5 segundos y de El hábito de chocar los cinco, obras que se han traducido a más de 62 idiomas. Uno de los motivos por los cuales esta autora ha logrado conectarse con millones de lectores y oyentes es porque en sus libros y pódcast ha incluido su experiencia personal. Antes de convertirse en escritora, Robbins era abogada penal y fue en 2011 que saltó a la fama con una TED Talk titulada Cómo dejar de engañarte a ti mismo. De hecho,fue de un episodio personal que salió La teoría Let Them: exactamente del baile de secundaria de su hijo, en el que Robbins quería controlar cada uno de los detalles del evento, hasta que su hija, desesperada, le pidió que dejara en paz a su hermano y que no continuara preocupándose por lo que estaba sucediendo.