Qué es La teoría Let Them y por qué se convirtió en uno de los libros de autoayuda más leídos en el mundo

Esta obra, publicada por la escritora y podcaster estadounidense, Mel Robbins, ha popularizado un mantra que tiene como objetivo principal mejorar la vida de las personas.

    Esta es Mel Robbins, autora de La teoría Let Them. FOTO Cortesía
El Colombiano
21 de agosto de 2025
bookmark

Aunque La teoría Let Them se publicó en diciembre de 2024, más de ocho meses después sigue siendo uno de los libros de autoayuda más vendidos a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos viene liderando el ranking delos más vendidos De la ware El New York Times Desde hace 34 semanas.

Lo que ha hecho este texto es poner de moda un mantra corto y sencillo: “déjalos”. La mente detrás de esto es Mel Robbins, quien también es la presentadora de El podcast de Mel Robbins, uno de los programas más escuchados a nivel mundial en Spotify y Apple Podcasts en 2024.

Lea: ¿Ya leyó alguno? Estos son los libros más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2025

EL COLOMBIANO hizo parte de la presentación del libro que hizo la escritora para Latinoamérica. Sin embargo, su teoría ha inundado las redes sociales gracias a videos que ella misma ha compartido y que seguidores de diferentes partes del mundo han realizado explicando cómo podemos dejarlo. Inclusive, ha sido tan grande el “boom” que algunos de sus fanáticos han decidido tatuarse el título del libro.

En resumidas cuentas, esta teoría “nos enseña que es lo que sí está bajo nuestro control y qué es lo que no", explica Robbins. El podcaster también asegura que, para poder llegar a comprender este mantra, tuvo que enfrentarse a esta misma lucha: "He vivido al revés, tratando de controlar lo que no se puede controlar, tratando de cambiar a otras personas, permitiendo que el mundo de afuera me consuma por dentro, me preocupe, me llena de estrés cuando hay una forma mucho más fácil de vivir la vida".

Este no es el primer consejo que desarrolla en forma de libro: Robbins también es la autora de La regla de los 5 segundos y de El hábito de chocar los cinco, obras que se han traducido a más de 62 idiomas.

Uno de los motivos por los cuales esta autora ha logrado conectarse con millones de lectores y oyentes es porque en sus libros y pódcast ha incluido su experiencia personal. Antes de convertirse en escritora, Robbins era abogada penal y fue en 2011 que saltó a la fama con una TED Talk titulada Cómo dejar de engañarte a ti mismo. De hecho,fue de un episodio personal que salió La teoría Let Them: exactamente del baile de secundaria de su hijo, en el que Robbins quería controlar cada uno de los detalles del evento, hasta que su hija, desesperada, le pidió que dejara en paz a su hermano y que no continuara preocupándose por lo que estaba sucediendo.

Qué es <i>La teoría Let Them</i> y por qué se convirtió en uno de los libros de autoayuda más leídos en el mundo

“El beneficio es que recuperas tu vida, que recuperas tu energía, que recuperas tu tiempo, que recuperas un sentido de paz y esto es lo que a mí más me gusta [...] Proteger mi tiempo y mi energía es valioso porque, si nos ponemos a pensar a qué le dedicamos tiempo, en qué gastamos nuestra energía, es lo que determina la calidad de nuestras vidas y yo no lo había entendido hasta que me di cuenta que le estaba dedicando todo eso a cosas que yo no podía controlar”, explica Robbins sobre los beneficios de su teoría.

El libro está dividido en ocho secciones que muestran cómo este popular mantra puede ser aplicado en diferentes aspectos de la vida. En el texto, menciona la escritora, se tuvieron en cuenta investigaciones realizadas por más de 57 expertos internacionales en áreas como la psicología, la neurociencia y el desarrollo personal.

Y, al igual que seguidores, Robbins también tiene detractores, quienes han criticado su obra por basarse en mensajes calificados como simplistas, comentario que suelen recibir los libros de esta categoría. La respuesta de la autora norteamericana ha sido reconocer que, de hecho, La teoría Let Them ya era conocida antes de su publicación porque hace parte de la vida de las personas. “Pero se nos olvida, porque la vida es complicada, porque da miedo, porque a veces puede ser abrumadora. Y está bien preocuparse por las demás personas, querer que les vaya bien. Eso es parte de vivir. [...] Este libro es una herramienta. Por eso está ayudando a tantas personas. Y algo que me encanta es esto: cuando uno permite que las personas en su vida –padres, hermanos, hijos– sean quienes son, eso nos obliga a amarlos así tal cual. Nos lleva a dejar de juzgar, a dejar de querer cambiarlos. Y ahí, algo profundo cambia en nosotros también”, asegura.

Siga leyendo: Conozca a “Freida McFadden”, la actual reina del thriller psicológico

Utilidad para la vida