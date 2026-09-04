El pastor y los lobos: el libro que revela lo que Francisco vio en León XIV antes del cónclave

El escritor Santiago Roncagliolo considera que el Papa León XIV está mostrando una “gran capacidad” para dialogar, cerrar heridas y aplacar a algunos de los “cismas” de la Iglesia –creados por Francisco, según él–, pero ha advertido de que los abusos sexuales siguen siendo un reto para el actual Pontífice, ya que todavía “no ha dado muestras de poder enfrentar” este problema.
“Quizá el Papa León XIV tiene un gran plan que todavía no hemos visto, pero es un reto incluso para él aunque tenga el mejor currículum para el tema de los abusos. Pero aún no ha dado muestras de poder enfrentarlo”, ha advertido Roncagliolo en una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de El pastor y los lobos (Seix Barral).
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Roncagliolo recuerda que, durante la visita de León XIV a España, el Pontífice se reunió con personas víctimas de abusos sexuales “que habían decidido dejar sus casos en manos de la Iglesia, pero no con otras víctimas que reclamaban ser escuchadas”. “Lo único que le salió mal en ese viaje a España, que fue un éxito por lo demás, es que las víctimas de abusos sexuales protestaron porque no habían sido recibidas y no se sentían escuchadas”, afirma.
A su juicio, la Iglesia “no ha aprendido aún” y augura que el proceso de los abusos sexuales seguirá siendo largo. “Es un problema demasiado grande y un asunto que ningún ser humano puede resolver solo”, apostilla.