“El novelista no tiene que rendir cuentas a nadie, salvo a Cervantes” , explicó en una ocasión este autor poco prolífico, autor de una quincena de obras, entre novelas, teatro y ensayos.

“La insoportable levedad del ser” (1984) lo consagró como uno de los mayores escritores contemporáneos.

Cuento moral sobre la libertad y la pasión, en el plano individual y colectivo, la historia de Tomas, Teresa y Sabina, confrontados a la primavera de Praga y al exilio, fue adaptada al cine por el norteamericano Philip Kaufman, con Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis.

“Mi ambición es decir lo que los demás no dijeron. Si no se innova no es necesario escribir”, dijo Kundera, que quería “conciliar la novela con la filosofía y la inteligencia, hacer que el pensamiento entre en la novela”.

Desde el exilio, Kundera regresó varias veces a su país natal, pero siempre de incógnito.

Tensiones con su país natal

“¿Quién es Milan Kundera?”, se interrogaba en abril de 1997 la revista checa Tyden. Por entonces, solo cuatro de sus libros habían sido publicados en su país.

Una década más tarde, en octubre de 2008, el semanario checo Respekt publicaba una violenta diatriba en su contra, acusándolo de haber denunciado en 1950 al opositor Miroslav Dvoracek, condenado a 22 años de trabajos forzados. El escritor lo desmintió terminantemente. “Puras mentiras”, replicó.

Sus detractores le reprocharon además haber dado la espalda a sus compatriotas y no haber apoyado a los disidentes tras su exilio.

En 2009 protagonizó un nuevo escándalo en su país, al rechazar la invitación a una conferencia internacional sobre su obra en Brno, calificándola en una carta a los organizadores de “fiesta necrofílica”.