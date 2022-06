“La luz es vida”, dice el maestro Pablo Guerrero (1931) con los ojos brillantes como si estuviera recibiendo ese tercer puesto en el concurso regional de fotografía de la Biblioteca Pública Piloto de 1955, que lo haría dedicarse profesionalmente a la fotografía.

No era que su destino no estuviera marcado por el arte desde antes. A los siete años, dice sin ser muy preciso, su hermano mayor le insistía que lo acompañara a las tertulias culturales con sus amigos. Nunca quería ir, qué le iba interesar escuchar hablar un montón de señores mayores de cosas que no entendía. “Es la última vez que te invito”, le advirtió su hermano, entonces fue, y ahí escuchó un nombre, “Rembrandt”, y vio una imagen, “Hombre con yelmo dorado”, y fue suficiente.

Al salir de la tertulia quería llevarse el libro, y no se explicaba con qué truco hacían que la pintura brillara, si era una reproducción. La capacidad de asombro le duraría toda vida.

Pero no era la pintura el arte que tenía designado, tal vez de manera inconsciente, sabía que los juegos de luces y sombras ya habían tenido su tiempo en la historia de ese oficio, pero buena era la fotografía para hacer lo propio, y buena era Medellín.