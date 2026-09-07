Cuatro jóvenes de un barrio obrero en Francia debaten a Marx y Molière en la calle y se volvieron virales

A simple vista, son jóvenes de la periferia francesa. Como los describió el diario The Times: “A primera vista, parecen ser justo el tipo de jóvenes que la gente convencional suele denunciar como una amenaza para la sociedad francesa”. Muchachos que son de diversas etnias, pueden usar tenis de moda y merodean por un barrio obrero discutiendo mientras se graban en redes sociales. Pero las discusiones no son ni de fútbol ni de música ni mucho menos de comida rápida, aquí se discute de libros: “De los autores franceses más célebres, como los poetas Arthur Rimbaud y Guillaume Apollinaire, o Guy de Maupassant, maestro del cuento”, explicaron en The Times. Son cuatro amigos: Oumar, Raakim, Geronimo y Chico (son sus seudónimos porque no han dado sus nombres reales) y son amigos quienes viven en la zona de Aviñón, en el sur de Francia. El creador del club es Geronimo y como lo señalan quienes los siguen desde el año pasado, es un club de lectura creado para romper estereotipos. “Geronymonstre demuestra que la literatura pertenece a todas partes y a todos”, explica la periodista Millie Ramm al contar la historia en Magazine 1000 libraries.

Hace poco debatieron sobre filosofía y hasta hicieron una representación teatral sobre las idas de Sócrates y otros filósofos y esto lo hacen ahí, en la calle, sin escenario rimbobante, sin luces, solo los libros en la calle, ellos en sillas plegables o butacos y sin mucha parafernalia. “Los videos presentan ‘batallas’ literarias donde escritores y pensadores icónicos se enfrentan entre sí. Imaginen a Émile Zola contra Gustave Flaubert, Karl Marx contra Adam Smith, pero con un toque de humor”. El éxito ha sido tal que hasta quienes no tienen al francés como lengua principal, pero lo saben, les piden subtítulos para entender mejor los debates.

Para Geronimo este es un ejercicio multicultural: “Queremos demostrar que el mundo de la cultura no está reservado a la élite”, le dijo a The Times y añadió que Francia es un pueblo de ideas, “y por eso las ideas deben estar en todas partes”. Lo que han hecho ha movido masas y hasta instituciones culturales, “Gerónimo y sus compañeros del club no solo son populares en las redes sociales, sino que también han sido contactados por algunas de las instituciones culturales más prestigiosas del país con miras a colaborar con ellos como la Comédie Française, la compañía nacional de teatro con sede en París, y la Maison Jean Vilar, que perpetúa la memoria del fundador del festival anual de teatro de Aviñón”. Geronimo es hijo de inmigrantes argelinos y comenzó con su pasión por la lectura desde niño. A la hora de armar los videos buscan la teatralidad, algo de guion, pero también mucha improvisación, manejan también un humor bastante sutil, sobre todo a la hora de hablar del so prejuicios franceses sobre los barrios marginales. Le puede interesar: ¿Esta herida llena de peces le cambió la vida a Lorena Salazar Masso? “En uno, por ejemplo, representan una parodia sobre el ‘tráfico de libros’. En otro, los participantes casi llegan a las manos en una discusión sobre Rimbaud. Algunos vídeos tratan temas sociales, como uno reciente que muestra la detención policial de un hombre por llorar en la calle. Geronimo afirmó que se trataba de una denuncia implícita de la presión de las redes sociales para ‘estar feliz y sonreír todo el tiempo’”, detalló The Times. La apuesta del grupo es también incentivar la lectura en los jóvenes y más aún cuando una reciente encuesta hecha en Francia reveló que cerca del 40% de los jóvenes de entre 16 y 19 años nunca leen un libro. “Los libros son una forma de evadirse y viajar cuando no se tiene mucho dinero. Y a veces, los viajes mentales son más importantes que los viajes reales”, anotó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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