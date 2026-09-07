Cuatro jóvenes de un barrio obrero en Francia debaten a Marx y Molière en la calle y se volvieron virales

A simple vista, son jóvenes de la periferia francesa. Como los describió el diario The Times: “A primera vista, parecen ser justo el tipo de jóvenes que la gente convencional suele denunciar como una amenaza para la sociedad francesa”.
Muchachos que son de diversas etnias, pueden usar tenis de moda y merodean por un barrio obrero discutiendo mientras se graban en redes sociales. Pero las discusiones no son ni de fútbol ni de música ni mucho menos de comida rápida, aquí se discute de libros: “De los autores franceses más célebres, como los poetas Arthur Rimbaud y Guillaume Apollinaire, o Guy de Maupassant, maestro del cuento”, explicaron en The Times.
Son cuatro amigos: Oumar, Raakim, Geronimo y Chico (son sus seudónimos porque no han dado sus nombres reales) y son amigos quienes viven en la zona de Aviñón, en el sur de Francia. El creador del club es Geronimo y como lo señalan quienes los siguen desde el año pasado, es un club de lectura creado para romper estereotipos. “Geronymonstre demuestra que la literatura pertenece a todas partes y a todos”, explica la periodista Millie Ramm al contar la historia en Magazine 1000 libraries.