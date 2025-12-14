x

“Ahora la persona que no lee es la rara, y no al revés”: Mercedes Ron

Esta escritora española es un fenómeno actual de la literatura juvenil. EL COLOMBIANO habló con ella sobre la nueva adaptación de su saga Dímelo, ya disponible en Prime Video.

  • La nueva adaptación de Ron en Prime es Dímelo bajito. FOTO prime video
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 8 horas
bookmark

Aunque en las últimas décadas todo parecía señalar que los jóvenes habían hecho a un lado la lectura, ahora parece que todo esto se trataba de un mito. Los jóvenes sí leen y eso es lo que en 2025 varios países hispanoamericanos han tratado de probar: por ejemplo, en España, la gente de 14 a 24 años es la franja de edad que más lee, y lo mismo pasa en México, donde por primera vez desde hace cuatro años se incrementó el número de lectores a nivel nacional.

Lea: Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia

En Colombia, donde no hay cifras recientes, decía el informe de Hábitos de lectura de 2023 de la Cámara Colombiana del Libro que la tecnología ha transformado la experiencia literaria, especialmente en los jóvenes. Y es que ahora se hace incompleto un panorama literario que no tenga en cuenta las redes sociales y plataformas como Wattpad, que han sido el origen de bestsellers juveniles traducidos a cientos de idiomas y la puerta de entrada a la literatura de más de uno.

Fue justo ahí que nació el fenómeno literario que es hoy Mercedes Ron, la escritora española que ha vendido casi dos millones de libros y puede leerse en más de diez idiomas en 40 países. A sus 19 años –ahora tiene 32– comenzó a escribir Culpa Mía, el primer libro de la saga Culpables, la cual le ha permitido llegar a las mesas de noche y teléfonos móviles de jóvenes de todo el mundo.

“Siempre me ha enfadado mucho que se dijera que los jóvenes no leían, porque yo he sido una lectora empedernida. Crecí con historias que fueron súper virales en su momento, como Crepúsculo, Los juegos del hambre o Harry Potter”, dijo la escritora en conversación con EL COLOMBIANO.

Cuando recién salió la primera parte de esta novela romántica juvenil, Ron decidió publicarla en Wattpad, la plataforma en la que los usuarios pueden ser lectores y escritores al mismo tiempo. Gracias a su éxito, el libro fue publicado por uno de los sellos de Penguin Random House, luego vinieron Culpa Tuya y Culpa Nuestra –las otras dos partes de la trilogía– y también la adaptación de esta historia al cine, cuya primera película es la cinta en habla no inglesa más vista en la historia de Prime Video.

Ahora, Ron se estrena en la misma plataforma con Dímelo bajito, la primera entrega de la saga Dímelo, publicada entre 2020 y 2021. Con una fórmula centrada en el amor juvenil, la autora narra la historia de Kami, una joven que debe enfrentarse al regreso de los hermanos Franco (Di Bianco en la película), quienes fueron sus mejores amigos de la infancia y desaparecieron durante años sin dejar rastro.

Ron explica que, al escribir esta, su tercera saga, buscaba construir un relato más adulto, con un tono cercano al thriller, pero sin abandonar el regreso al instituto, escenario en el que también se desarrolla Culpables. “Esta es una historia que nace en pandemia. Tenía muchas ganas de volver al instituto, a ese primer amor, y de escribir un triángulo amoroso. Soy muy fan de Crónicas vampíricas, así que parte de la inspiración salió de ahí”, cuenta.

Al igual que en las adaptaciones de Culpables, Mercedes confiesa que en esta ocasión también se involucró en el rodaje de la nueva película, especialmente en el guion y en el casting porque se considera a sí misma “la voz de las fans”.

Y, además de estar atenta a que en la pantalla se conserve la esencia de los libros, la escritora asegura que sus intenciones con esta historia, al igual que con sus otras novelas, han sido dos. La primera es retratar las preocupaciones y experiencias de la juventud contemporánea: “Cuando escribí esto no hacía tanto tiempo que había dejado atrás la adolescencia, así que tenía muy presentes temas como la separación de los padres, el bullying y, especialmente hoy, el impacto de las redes sociales. Muchas veces parece que no tenemos una identidad propia y que queremos copiar al de al lado o a lo que vemos en internet”. Y la otra es seguir dedicándose a su pasatiempo favorito, como ella misma lo llama, que es escribir historias de amor.

Ante ese panorama literario actual, en el que los jóvenes parecen ser protagonistas, Ron les atribuye a las redes sociales el haberse convertido en ese espacio cómodo para que los más jóvenes puedan sentirse seguros a la hora de hablar de libros. “Ahora la persona que no lee es la rara, y no al revés. Antes, cuando yo leía, incluso me daba un poco de vergüenza decir que me gustaba leer. Hoy lo bonito es que casi todo el mundo lee, especialmente los adolescentes, y que la literatura se comparte de una manera muy divertida: a través de redes, edits y todo lo que crean alrededor de los libros. Al final, eso ha ayudado muchísimo a fomentar la lectura y a que muchos jóvenes se inicien como lectores. Yo estoy encantada de haber formado parte de ese proceso y de haber aportado mi granito de arena”, concluye.

