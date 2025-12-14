“Ahora la persona que no lee es la rara, y no al revés”: Mercedes Ron

Aunque en las últimas décadas todo parecía señalar que los jóvenes habían hecho a un lado la lectura, ahora parece que todo esto se trataba de un mito. Los jóvenes sí leen y eso es lo que en 2025 varios países hispanoamericanos han tratado de probar: por ejemplo, en España, la gente de 14 a 24 años es la franja de edad que más lee, y lo mismo pasa en México, donde por primera vez desde hace cuatro años se incrementó el número de lectores a nivel nacional.

Lea: Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia

En Colombia, donde no hay cifras recientes, decía el informe de Hábitos de lectura de 2023 de la Cámara Colombiana del Libro que la tecnología ha transformado la experiencia literaria, especialmente en los jóvenes. Y es que ahora se hace incompleto un panorama literario que no tenga en cuenta las redes sociales y plataformas como Wattpad, que han sido el origen de bestsellers juveniles traducidos a cientos de idiomas y la puerta de entrada a la literatura de más de uno.

Fue justo ahí que nació el fenómeno literario que es hoy Mercedes Ron, la escritora española que ha vendido casi dos millones de libros y puede leerse en más de diez idiomas en 40 países. A sus 19 años –ahora tiene 32– comenzó a escribir Culpa Mía, el primer libro de la saga Culpables, la cual le ha permitido llegar a las mesas de noche y teléfonos móviles de jóvenes de todo el mundo.

“Siempre me ha enfadado mucho que se dijera que los jóvenes no leían, porque yo he sido una lectora empedernida. Crecí con historias que fueron súper virales en su momento, como Crepúsculo, Los juegos del hambre o Harry Potter”, dijo la escritora en conversación con EL COLOMBIANO.

Cuando recién salió la primera parte de esta novela romántica juvenil, Ron decidió publicarla en Wattpad, la plataforma en la que los usuarios pueden ser lectores y escritores al mismo tiempo. Gracias a su éxito, el libro fue publicado por uno de los sellos de Penguin Random House, luego vinieron Culpa Tuya y Culpa Nuestra –las otras dos partes de la trilogía– y también la adaptación de esta historia al cine, cuya primera película es la cinta en habla no inglesa más vista en la historia de Prime Video.