Dany Hoyos lanza Primavera, la novela de los amigos muertos, la salsa, el fútbol y la Medellín de los 90

Dany Alejandro Hoyos creció en un barrio popular, con muchos amigos y jugando en la calle. “Mis juguetes fueron imaginarios: escondite, chucha cogida, yeimis, arranca yuca, stop, tin tín corre corre y esconde la correa”, se lee en su más reciente novela llamada Primavera. Son sus nostalgias, la remembranza de los amigos que ya no están, una mezcla entre realidad y ficción.
A sus amigos les cambió el nombre y en un rompecabezas también musical los llamó como los salseros que escuchaban “en su época”: Héctor, Rubén, Willy, Frankie y más.
Además le metió fútbol, porque esa pasión atravesaba el barrio así como la violencia que inevitablemente los marcó a todos. Algunos de ellos ya no están.
Lejos de su faceta de comediante (aunque el libro tiene también su dosis de humor), Dany está disfrutando verse en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín como librero, como cabeza de una nueva editorial, Estetograma, y como escritor. Logramos sacarlo del espacio del Jardín Botánico y traerlo a EL COLOMBIANO para conversar de Primavera.
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