Dany Hoyos lanza Primavera, la novela de los amigos muertos, la salsa, el fútbol y la Medellín de los 90

Dany Alejandro Hoyos creció en un barrio popular, con muchos amigos y jugando en la calle. “Mis juguetes fueron imaginarios: escondite, chucha cogida, yeimis, arranca yuca, stop, tin tín corre corre y esconde la correa”, se lee en su más reciente novela llamada Primavera. Son sus nostalgias, la remembranza de los amigos que ya no están, una mezcla entre realidad y ficción. A sus amigos les cambió el nombre y en un rompecabezas también musical los llamó como los salseros que escuchaban “en su época”: Héctor, Rubén, Willy, Frankie y más. Además le metió fútbol, porque esa pasión atravesaba el barrio así como la violencia que inevitablemente los marcó a todos. Algunos de ellos ya no están. Lejos de su faceta de comediante (aunque el libro tiene también su dosis de humor), Dany está disfrutando verse en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín como librero, como cabeza de una nueva editorial, Estetograma, y como escritor. Logramos sacarlo del espacio del Jardín Botánico y traerlo a EL COLOMBIANO para conversar de Primavera. Puede leer: La uruguaya Fernanda Trías en la Fiesta del Libro y los cuentos que nacen de las ausencias que duelen

¿Desde el principio pensó en Primavera como un libro lleno de vivencias personales?

“No, pero lo primero que yo escribí hace muchos años, que fue la muerte de mi amigo Néstor, fue un intento de cuento. Después seguí escribiendo muchas cosas de los amigos porque soñaba con ellos y estaba esa nostalgia. Llegó la muerte de mi abuelo y terminé escribiendo El árbol de Guayacán y se publicó primero ese, pero Primavera estaba ahí y luego me dediqué a buscar la voz narrativa, tenía muchos escritos sueltos de anécdotas con amigos y no tenía el barrio, y luego lo encontré como Primavera, un barrio ficticio en honor a Medellín y que representara a los barrios populares”.

El libro tiene tres componentes: barrio, salsa y fútbol...

“Todo eso reúne la amistad. Hay una gran sombrilla que es la amistad, los amigos, la adolescencia. Puede ser una novela de esas que se llaman de formación, que es donde el narrador es adolescente o el narrador está en ese proceso. Aunque hay un narrador de cuarenta años que está recordando y rememorando, por eso esto es también un libro de nostalgia”.

Son cinco amigos que existieron, pero les cambiaste el nombre a unos muy salseros, ¿cómo trabajó Dany para amalgamar la realidad y la ficción de lo que vivió con ellos?

“Eso fue un trabajo de carpintería. Primero definir cuáles eran los personajes y las historias que iba a contar y cuál era el organigrama del mundo, porque sí, eran muchas y me quedó gente por fuera (...) En esa carpintería hice la lista de los cantantes que me gustan y sus características para mirar cuál encajaba con mis amigos. Tengo muchas hojas de trabajo con eso. A varios amigos los uní en uno. Muchas son vivencias reales, la gran mayoría y son sucesos que sí pasaron, aunque hay palabras que uno pone en la voz de alguien que no se dijeron tal cual, pero en general la idea era plasmar esa nostalgia por la vida de los noventa, por el mundo en el que yo viví en mi adolescencia, que a pesar de lo difícil que fue la violencia y la escasez, yo fui feliz”.

Sabemos que esos amigos murieron, pero ¿le mostraste el libro otra gente que quizá haya vivido contigo esa época?

“Claro, mi primo Carlos Mario me recordó una anécdota que no está en el libro cuando nos invitaron a la finca –porque mi tío era mayordomo en una finca–. Entonces estábamos jugando fútbol con los hijos del rico. Y él es un niño rico, obviamente, con otras realidades, con otras circunstancias, con otras experiencias de vida y otros códicos. El cuento es que estábamos jugando fútbol, el tiró el balón y el balón se fue manga abajo y el que tira el balón va por él. Eso es un código de barrio que se sabe. Y él quería que el arquero del equipo de nosotros fuera por el balón. Entonces empezamos a pelear, y le metí su puño en la cara. Y entonces la reacción del pelado fue esta frase que todavía nos acordamos los primos: ‘Ah, con puños’. El vivía otra realidad. Es que además teníamos mucho mundo, a los 14 años nos íbamos en bicicleta a unos charcos en Barbosa, hoy otro amigo me dice que él a su hijo hoy no lo dejaría ir solo a Barbosa a lo mismo (risas)”.

En este proceso de escritura, de un texto tan nostálgico, ¿le ganó en algún momento la emoción para incluso tener que parar por un momento?

“Muchas veces, incluso todavía el en el capítulo de Jhonny que me dio muy duro. Hay otro de Héctor, el Héctor en la vida real que nos conocimos siendo acólitos, me acuerdo de las canciones que escuchábamos y con las que lloro, de su papá que era muy bravo. Me acuerdo de Juan, el hijo de doña Mireya, hombre que para mí fue un gran amigo y cuando el muere al pasar una frontera invisible por ir a buscar un amor. Fueron partes difíciles como también la muerte de Willie Colon que la alcancé a incluir porque además cuando lo entrevisté invité a muchos amigos de mi colegio después de veinte años de no vernos. La nostalgia siempre está ahí”.

El libro habla mucho de salsa...

“En todo lo que yo hago meto salsa como sea, por eso muchos personajes se llaman como los de la salsa. Hay demasiados guiños que los salseros de cuna los sabrán identificar y que tienen que ver con la historia. Para mí, la literatura es música. La literatura tiene que oírse bien, tiene que escucharse bien, debe tener un tono. Por eso me gusta García Márquez tanto, porque es musical, porque su prosa tiene que ver con un ritmo, con una música, con algo que te suene. Y a mí me interesaba que este libro sonara a barrio. A mí la vida me suena a salsa, vallenato, a tango, a porros, el barrio me suena a diciembre”.

Y el fútbol también...

“Claro, porque todos cabemos allí: el tronco, el gordo, el flaco, el churro. Un equipo de fútbol es el espacio del encuentro. Es una enfermedad que, yo lo digo explícitamente, heredé de mi papá (...) El fútbol es el abrazo con el desconocido, es celebrar un gol, es alabanza, pero a la vez batalla”. Puede leer: Sara Torres presenta en Medellín El Pensamiento Erótico, un ensayo con coordenadas para una vida distinta

Y ha estado en la Fiesta del Libro como escritor, como librero, lanzando una editorial tambien...

“A mí me encanta el tema de los libros, me podía quedar hablando de amor a la literatura todo el tiempo. Por eso decidí salirme del programa (el de Suso) para darle prioridad a todo esto. Ha sido agotador, pero un agotamiento rico. Yo todavía no dimensiono el afecto; es que habiendo tantos libros, de García Márquez, de Pessoa, de Zweig, la gente decide comprar un libro mío. Yo respeto mucho a mis lectores, me siento como en un sueño. ¿Cuándo me iban a decir a mí que Penguin Random House iba a publicar mis libros? Eso, para que entiendan, es como decir que estoy jugando en el Real Madrid, en el Barcelona. Yo me estoy disfrutando esta experiencia de ser escritor”.

Y ya que lo está disfrutando tanto, ¿habrá un tercer libro?