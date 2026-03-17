¿Le gusta escribir? Conozca tres concursos literarios con convocatorias abiertas en Medellín y Bello

Cada año, en Medellín se abren las convocatorias para que escritores experimentados y amateurs se presenten a diversos concursos literarios, algunos de ellos con larga trayectoria en el mundo de las letras. Tres de ellos, para adultos y niños, se encuentran con convocatorias abiertas.

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Uno de esos es el Premio León de Greiff al Mérito Literario, que celebra la trayectoria de escritores latinoamericanos cuya obra ha aportado de manera significativa al desarrollo de la literatura en lengua española.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de mayo y, este año, reconocerá obras en la categoría de narrativa. El ganador recibirá un estímulo de $40 millones y la publicación de una antología representativa de su obra. El nombre del autor galardonado se dará a conocer durante la celebración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

La convocatoria está dirigida a escritores vivos con una obra consolidada y

publicada en español mayores de 50 años. Las postulaciones deberán ser presentadas por entidades culturales, editoriales públicas o privadas, de Colombia o del exterior, y se podrán enviar hasta el 25 de mayo en este enlace.