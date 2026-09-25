El hermano de la princesa Diana cuenta por primera vez su verdad en un libro que ya llegó a Colombia

Ya se encuentran disponible en las principales librerías del país El canto del cisne, Diana, mi hermana, el esperado libro escrito por su hermano, Charles Spencer. Se trata de una nueva publicación editada Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial, que se mueve en torno a la vida y el legado de la Princesa de Gales, con la novedad, que es desde la perspectiva de un familiar tan cercano como su hermano, lo que ha generado una gran expectativa en el mundo. El libro ya llegó en español a Colombia y desde esta semana se publicó en simultánea en 12 lenguas. Puede leer: Nuevo libro sacude a la familia real: hermano de Lady Di revela el “alivio” de Carlos III la noche del accidente

Una complicidad de infancia y los recuerdos previos a la fama mundial

Los dos menores de los Spencer fueron inseparables. “Entre juegos en la finca familiar, internados duros y niñeras que los atemorizaban, construyeron una complicidad que les permitió afrontar juntos la tristeza por el divorcio de sus padres y otros eventos que afrontaron a lo largo de su vida”. Antes de la fama, los dos hermanos se llamaban en secreto Duch y Carlos, pero todo cambió cuando Diana se casó con el príncipe de Gales y se convirtió en un ícono global. Charles fue testigo de su entrega a los marginados y de la alegría que encontraba en sus hijos. También presenció la presión de la prensa y el desmoronamiento de su matrimonio, hasta aquella noche fatídica de agosto de 1997.

Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997 y en septiembre de 1997, Charles Spencer se puso en pie en la abadía de Westminster ante un mundo que observaba y compartió su dolor por la pérdida de su querida hermana Diana en un panegírico fúnebre considerado uno de los grandes discursos del siglo XX. “El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral”, dijo Charles Spencer. Por eso relata, 30 años después, la asombrosa historia de su vida junto a Diana y la trágica semana de su muerte. El canto del cisne. Diana, mi hermana supone la primera ocasión en que el conde Spencer habla de forma abierta y extensa sobre ella. Amplíe la noticia: ¿Accidente o asesinato? Siguen las teorías de conspiración 25 años después de la muerte de la princesa Diana

¿Quién es Charles Spencer?

Charles Spencer tiene 62 años. FOTO Cortesía Stuart McClymont / The Sunday Time / Plaza & Janés / Penguin Random House Grupo Editorial

Charles Spencer es escritor, historiador, conferenciante, presentador y periodista. También es el noveno conde Spencer. Es autor de nueve libros, entre ellos cuatro títulos que se han colocado en la lista de más vendidos del Sunday Times. “Con el trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana en el horizonte, me he visto inundado una vez más por peticiones de entrevistas sobre mi hermana. Eso me ha convencido de plasmar por escrito mis recuerdos y pensamientos de una vez por todas en lugar de soportar nuevamente el malestar de leer las opiniones de otras personas, muchas de ellas basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas”, comentó el conde Spencer. Y agregó, “quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de un modo abiertamente positivo. Espero que este libro interese a todos los que aún guardan con cariño el recuerdo de Diana en vida, y me encantaría que, después de leerlo, quienes eran demasiado jóvenes para recordarla en sus mejores años sientan que por fin comprenden quién fue realmente: una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró, a pesar de haberlo abandonado demasiado pronto”. Le puede interesar: Carlos III le bajó la caña al príncipe Harry y su esposa Meghan: son “ciudadanos comunes y corrientes” Daniel Bunyard de grupo editorial ha dicho que “este es un libro de importancia histórica, porque narra la vida de una de las figuras más icónicas y culturalmente significativas del siglo XX, pero también es una obra absolutamente única por estar escrita por el conde Spencer desde la perspectiva privilegiada de una intimidad incomparable”. Sostuvo que “es un libro extraordinariamente conmovedor, magníficamente escrito y sorprendentemente sincero, en buena medida gracias a la excepcional capacidad de Charles para alcanzar una gran profundidad emocional sin caer en el sentimentalismo, realizar observaciones honestas sin rencor y transmitir calidez sin idealizar la realidad. Por primera vez, y también para siempre, los lectores encontrarán aquí un homenaje digno de la mujer tan querida que fue la princesa Diana”.

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