El hermano de la princesa Diana cuenta por primera vez su verdad en un libro que ya llegó a Colombia

Ya se encuentran disponible en las principales librerías del país El canto del cisne, Diana, mi hermana, el esperado libro escrito por su hermano, Charles Spencer.
Se trata de una nueva publicación editada Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial, que se mueve en torno a la vida y el legado de la Princesa de Gales, con la novedad, que es desde la perspectiva de un familiar tan cercano como su hermano, lo que ha generado una gran expectativa en el mundo.
El libro ya llegó en español a Colombia y desde esta semana se publicó en simultánea en 12 lenguas.
Puede leer: Nuevo libro sacude a la familia real: hermano de Lady Di revela el “alivio” de Carlos III la noche del accidente