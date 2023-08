La Costa Nostra, el libro que desnuda la cuestionada fuerza electoral del clan Char

“Esta es una historia cuyos protagonistas están en Barranquilla, que es una ciudad de muchas maneras silenciada, donde hay un unanimismo muy establecido. Más que ir en contra de la narrativa del milagro barranquillero, mi trabajo lo pone en sus justas proporciones. Esta es una historia con luces y sombras. No es un expediente judicial, no es una denuncia. Es una historia sobre el poder en el que los lectores van a encontrar asuntos claros y asuntos un poquito más opacos, más cuestionables”.

¿Y sí tienen el poder para poner un presidente?

“Una de las cosas que hace tan particulares a los Char es que ellos no solo son un grupo político, sino que también están entre las diez familias más ricas de Colombia. Y eso no pasa con ningún otro grupo político en Colombia. No hay ningún otro grupo político que tenga semejante músculo financiero propio. Entonces eso los vuelve un factor de poder muy grande. Para Germán Vargas esto fue muy clave a la hora de elegirlos como socios. Y sin duda hoy en día, aún en medio de los cuestionamientos que tienen, son una fuerza electoral capaz de sumar a un candidato presidencial”.

Un libro de periodismo que ha despertado curiosidad

“Te confieso que he vivido muchos momentos agridulces. Este es un proceso en el que yo comencé, como comenzamos muchos investigadores, muchos periodistas, a trabajar un tema: tomé la decisión de tratar de sacar adelante este libro, presenté una propuesta. La intención mía era caminar sobre el camino de la investigación, de la reportería y de la escritura, que se camina normalmente en este tipo de proyectos editoriales. Cuando ocurre lo de Planeta me decido a hacer el asunto público, porque me pareció absolutamente relevante que algo así se conociera, me parece que es del interés ciudadano. Y luego ocurre, digamos, todo lo que ha pasado, que es como una mezcla de gran solidaridad y de gran difusión para el libro, pero al mismo tiempo de gran expectativa”.