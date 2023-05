Humberto De La Calle sacó del archivador su vocación literaria

“Sí, efectivamente. Desde la adolescencia tuve una determinada vinculación con el nadaísmo. Aunque siempre reitero que en esos años yo era casi un niño, de esa manera que me autodenomino como una especie de monaguillo del nadaísmo. Me dediqué a difundir sus ideas. Anecdóticamente le cuento que en cierto momento, por alguna irreverencia mía, estuve a punto de ser expulsado del colegio. Lo que quiero señalar es que había una brecha de edad y de importancia entre los personajes dominantes del nadaísmo y mi condición de monaguillo o simple acompañante. En efecto, no solo el nadaísmo incidió en una vocación literaria que he mantenido en el archivador durante varias décadas, sino que también coexistió con mis primeras letras que se remontan fundamentalmente al existencialismo: a los libros de Jean Paul Sartre, Albert Camus, Hermann Hesse y luego alguna evolución a través de Henry Miller, Jack Kerouac. Hay una coincidencia entre la mirada del nadaísmo y el nacimiento de un interés literario”.

En el libro hay elementos de mi vida personal, pero difundidos y mezclados entre distintos personajes. Y todo retrata una situación de mayor conflictividad y radicalizac ión del movimiento estudiantil. No quiero crear el equívoco de que es una novela sobre la violencia guerrillera, no. Es incluso necesario decir que Hércules Pretorius es atípico, no es un prototipo de joven revolucionario”.

¿Por qué llamó al personaje Hércules Pretorius?

“Alguien dijo que eso era literatura grecoquimbaya. A mí me sorprendió esa interpretación porque si de algo estoy alejado completamente es sobre esa línea de estilo literario. El nombre es producto de la imaginación: me gustó, me sonó. Realmente no tengo explicación y en sí mismo eso no tiene ningún contenido”.

¿Qué novelistas o autores le sirvieron en el momento de la escritura?

“La primera versión de la novela fue escrita hace décadas. La mantuve en el olvido, en parte por vergüenza: yo nunca me sentí un escritor y no tuve las destrezas ni la formación de escritor. El punto de vista técnico en la novela encuentra raíces, de alguna manera, en el existencialismo, en la novelística rusa. También me marcaron los autores del boom latinoamericano. Yo nazco al boom latinoamericano gracias a la lectura de las obras de Alejo Carpentier. También Vargas Llosa, con quien mantengo profundas diferencias ideológicas, tuvo cierta influencia en mí con el libro Conversación en la Catedral.

Nunca he tenido una formación de escritor, yo realmente no conozco la técnica. Lo que aparece allí en la novela, si los lectores consideran que estuvo bien logrado, es producto de un bagaje que está difuso en mi memoria, pero no se trata de un ejercicio, digamos académico, destinado a aprender a escribir”.

¿Por qué retomó la novela después de tantos años?, ¿por qué quiso volver a ella y darle un fin?

“Ahí surge toda mi experiencia en La Habana, casi 5 años en la discusión con la guerrilla. Eso nutrió mi vida y, de alguna manera, me hice un poco más universal en el conocimiento de Colombia a través de esa larga deliberación con una guerrilla. Después hay un hecho concreto y es que el escritor Darío Villamizar publicó un libro que se llama La Historia de una Guerrilla Perdida y ese libro trae todo el recuento de la operación Calarcá, incluso trae fragmentos del diario de La Chiqui. Recordemos para los más jóvenes que la Chiqui Cardona fue la negociadora con el gobierno de Turbay, después de la toma por parte del M19 de la Embajada de la República Dominicana. Entonces me llegó ese insumo, estoy hablando de hace pocos meses y ahí se enciende la chispa”.

¿Quiénes leyeron el libro antes de que usted lo pasara a la editorial?

“Con mucha timidez algún día se lo mostré a Ricardo Silva y tengo que agradecerle a él que me impulsara para que lo terminara y que lo diera a la luz pública”.