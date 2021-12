Cada año, desde mediados de octubre, mientras en Antioquia y el Eje cafetero la voz del compositor y músico Gildardo Montoya revive y se desborda en cafés, buses, almacenes de ropa, farmacias, discotecas, Silvia Cruz se repliega, hace del hogar un fortín. “Poco me gusta salir en diciembre porque por toda parte lo oigo. A mí diciembre no me gusta ni cinco”, dice, vehemente. Para los demás él encarna la picardía, el genio, los festejos, la pólvora, el aguinaldo. Para ella significa el amor truncado, la viudez temprana, la crianza en solitario de tres niños, la lucha por las regalías, a veces escamoteadas. “Gildardo a mí me marcó”.

Y, por supuesto, tiene el rasgo trágico: la muerte lo arrebató en la cresta de la ola. La moto Honda 350 –aparece en la tapa del Lp El cantor picante – no resistió la embestida de la camioneta: una mujer pasó por alto un PARE y segó la carrera de uno de los mejores letristas antioqueños del siglo pasado –si no el mejor–. Montoya murió en la Políclinica de Medellín mientras su parrillero, Darío Valenzuela – el brujo de la consola – pasó un mes en cuidados hospitalarios.

***

Los primeros días de diciembre el ringtone del celular de Wilmar Montoya era Como yo soy tan raro. El tema fue grabado en 1972 por Gildardo Montoya y su Conjunto. En 2011 Puerto Candelaria –ganador del Grammy Latino– hizo una versión: le confirió aires circenses. A su vez en 2019 el argentino Miguel López –de fuertes raíces tangueras y del rock– grabó un cover melancólico, con guitarras lentas y cadencia triste. Lo incluyó en el disco Mi lágrima Número 100, al lado de canciones de Sandro y del poeta Conrado Nale Roxlo.

Publicidad

Los versos de Como yo soy tan raro son en apariencia un divertimento. La verdad es otra: el yo poético se aleja del mundo y al hacerlo produce perlas de surrealismo montañero: Como yo soy tan raro a mí me gusta todo al revés/ Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber/ A mí me gusta dormir parado y caminar en un solo pie/ Me gusta el dulce que sea salado y me gusta el dueto que sea de tres.

El sistema de cosas le resulta incómodo, estrecho, por eso lo impugna, lo pone patas arriba: Me gusta el día cuando es de noche para de día yo trasnochar (...) Me gusta todo y nada me gusta, no soy miedoso y todo me asusta.

Los aciertos de Gildardo Montoya no son simple coincidencia. El vocablo cantautor –justamente romantizado– le calza perfecto. En su repertorio hay objeciones teológicas y sociales –Plegaria vallenata, Maldita Navidad–, registros de la idiosincrasia hiperbólica de la gente del campo –La trilogía del Arruinado–, humor en su quintaesencia salvaje –El gitano groserón, Dele por ahí, El Trovador del Valle–, bocetos paródicos de las clases y los rituales sociales –El corbata gastador, Te casaste, Toño–, melodías para bailar –En el tren de seis, El barrilito–.

Darío Montoya –hermano de Gildardo y poeta cobijado por el seudónimo de Óscar Sutero–, en la entrevista del libro La música parrandera paisa, del investigador y médico Alberto Burgos, relató una anécdota que revela la consciencia de Gildardo sobre la valía de su trabajo: “Gildardo era un poco pedante como compositor; él tenía un modo de hablar tocándose la mejilla izquierda, y decía: José Barros es una lumbrera, pero yo tampoco me le quedo atrás. Una vez delante de Jairo Paternina, yo le dije: Gildardo, no diga eso, que eso es muy maluco. Entonces Paternina aseveró: Déjelo que hable, que tiene toda la razón”. No fue el único en ponderarlo: lo hicieron los hermanos Bedoya, José Muñoz, entre otros.

El genio del artista consiste en ver y decir lo apenas balbuceado por el resto. Tras visitar en compañía de José Muñoz una finca en Girardota y presenciar las afugias del anfitrión para ofrecerles algo de comer, Montoya le preguntó de la nada al colega: “¿Ya lo montó? José le respondió: ¿Monté qué? ¿No ves a este que tenía esto pero no de esto?”, narra Wilmar Montoya, quien dice haber conocido el relato de labios del relicario Muñoz. En los 27 de kilómetros del viaje de regreso a Medellín, Montoya escribió la célebre obra: Si hubiera olla le hacía agua dulce/ ¿Pero yo qué hago si no hay panela?/ Si hubiera fogón le fritaba carne/Pero disculpe, no hay cazuela.

Un ejemplo más: doña Silvia Cruz recuerda la mañana en la que al de salir del baño Gildardo le anunció el surgimiento de una idea, de una canción que sería un “palo”. Se fue disparado para los estudios de Codiscos y redactó de un tirón Plegaria vallenata, cantada por Alejo Durán, El Combo de las Estrellas y Daniel Santos. Con su caligrafía de niño de segundo de primaria –doña Silvia y Lina Marcela no dudan en calificarla de fea– dejó líneas memorables: Óyeme diosito santo/ Tú de aritmética nada sabias/Dime por qué la platica/ Tú la repartiste tan mal repartida.