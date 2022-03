La Universidad Bicocca –de Italia– calculó mal el bombazo mediático de vetar un curso sobre Fiodor Dostoievski en represalia al hambre militarista del mandamás ruso Vladimir Putin. Los académicos de izquierda y los católicos reaccionaron al unísono contra la decisión: publicaron columnas, artículos, mensajes en Twitter. “Prohibir estudiar a Dostoievski como acto contra Putin significa estar locos”, afirmó el senador oficialista Matteo Renzi. Y da en el blanco: ¿qué tienen en común el autor de Anna Kareninna y el exagente de la KGB en la cima del Kremlin? No mucho –por no decir nada–, pero los matices no son propiamente el terreno de los censores.

Ante semejante avalancha de críticas, las directivas se vieron obligadas a recular: la clase se incluyó en la oferta del semestre. No es la primera vez que la mano larga de la censura toca la obra del autor de Crimen y Castigo. Por asistir a las tertulias del Círculo Petrashevski –un grupo intelectual antizarista–, Fiodor purgó una pena de cinco años en una cárcel atroz de Siberia. Sus libros circularon clandestinos en la España de Franco y lo hacen hoy en Kuwait.

La censura tiene mil rostros: el de una universidad que sin pensarlo decide cancelar un seminario por considerar incómodas las posturas de un autor del pasado. El de una etiqueta en redes sociales contra cualquiera que opta por desviarse un milímetro o tres de la ortodoxia biempensante. El del retiro del currículo de colegios estadounidenses de libros de Art Spiegelman. El del signo de suspicacia puesto por los claustros británicos de Chester y Northampton a 1984, de George Orwell, y a la saga de Harry Potter, basados en el argumento que contienen material ofensivo. El de los abucheos a deportistas rusos en competencias internacionales. O el del despido de un músico joven por su lugar de procedencia. La censura causa estropicios en días de paz y noches de guerra.

Un tipo de mordaza, la censura, la emplean los poderosos, las instituciones. El otro –la cultura de la cancelación– lo usan las audiencias, las bases. Coinciden los censores de todos los pelambres en concebir la cultura como el sitio de las luchas de las narrativas y las miradas del mundo y no como un escenario desprovisto de tensiones y disensos. Allí se definen las coordenadas de lo aceptable, los cánones de belleza y los límites de las aspiraciones colectivas. Al entorpecer el circuito de circulación de las obras pretenden extirpar de las disputas sociales las ideas difíciles, las que van a contrapelo.

Publicidad

La censura traza una línea ancha entre los valores aceptados por la mayoría y las voces de quienes se aventuran a pensar por fuera de los preceptos de la popularidad. Esto la hace muy eficaz para congregar voluntades y amontonar likes. ¿Quién en sano juicio no está dispuesto a condenar la guerra? ¿Quién en Occidente no rechaza las pretensiones imperialistas del gobierno ruso en Ucrania, en Chechenia? Las cosas parecen claras, tan nítidas que resulta osado ponerlas en cuestión. Además, la censura simplifica el mundo, con un corte burdo lo divide en dos: el lado correcto de la historia y, por el contrario, la carne para el cañón, la afrenta y la hoguera. También alienta el espíritu gregario y aviva los nacionalismos. Sirve de antídoto a los malestares y los riesgos de la individualidad. En virtud de dispositivos retóricos, buena parte de Europa hoy confunde la palabra Rusia con los desmanes de su gobierno. Así, Dostoievski y Putin terminan medidos con la misma vara como si de lo mismo se tratase.