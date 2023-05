La Cruz: el primer reguetonero gay que le canta a los hombres

“Ha sido romper el mito en la industria, porque durante muchísimo tiempo recibí bastante rechazo cuando no tenía a nadie apostando por mí, siempre tenía la puerta cerrada y no podía ser alguien que yo no era, de esa manera no funciona nada en la vida, no se es feliz. La gente está viendo más allá de yo representar algo, lo que está pasando es que se identifica y eso es lo bonito de todo, que pueden escuchar la música y decir vale, yo me enamoré la semana pasada y me pasó algo así, y alguien lo canta y no tengo que cambiarle el género, eso es lo interesante”.

“En mi propuesta musical cuento mi vivencia desde lo más profundo y sincero. Soy un chico abiertamente gay que va al estudio a componer canciones basadas en mi experiencia, no me siento mal por contarlo. Soy de los primeros que consigue visibilidad y eso me llena de orgullo, espero que en algún momento la gente lo vea con normalidad. Estoy feliz en el punto que me encuentro de mi carrera y me gustaría que llegue también el día en que no sea el único, que sea completamente normal lo que está pasando”.

¿Cómo ha sido el recibimiento de su propuesta dentro de la industria?

“Hace como cinco meses me escribió alguien de la industria desde Puerto Rico y me dijo que era una pena que en el punto en que se encuentra la sociedad todavía no la entienda, pero yo no pienso en quién la entiende y quién no porque se me va a pasar la vida. Mi mamá me habló mucho de Freddie Mercury y cuando él salió vestido de mujer no se lo preguntó a nadie, ni tuvo que pensarlo antes de hacerlo y por eso Queen fue lo que fue por sentirse libre.

Hay gente que también me dice que intente ser neutral con lo que canto, pero yo eso no lo quiero. Más adelante qué tal una colaboración en la que, por ejemplo, J Balvin le tire a las chamas y yo le tire a los chamos, ¿cuál es el problema?”.

A los 15 años le abrió a grandes del género en Venenzuela...

“Sí, porque yo comencé a cantar a los 12 años. Siempre me ha encantado el urbano, pero el género ha trascendido, antes el urbano el electro-mambo, estaban Don Omar, Daddy Yankee, todos los duros del reguetón, pero no era tan fácil hacerlo. Hice varios temas de electro-mambo que era como un merengue y como tenía un buen sonido, buen productor, recuerdo que mi mamá le presentó al gobernador mi proyecto musical, entonces yo era el niño de la localidad que cantaba y enloquecía a los niños y niñas”.

¿Cómo ha sido su evolución artística?

“Cuando niño era muy fan de Luis Fonsi, me encantaba hacer baladas, escribirlas, recuerdo que comencé sacando tres. No están en ninguna parte, por suerte (risas). Ya luego crecí, me fue gustando el party, entonces claro yo veía que se bailaba y eso me animó a hacer música para la fiesta, mis hermanos que son mayores se emocionaron y sentían identificados, no era música triste. Comenzaron a llegar oportunidades para participar en los festivales, me ponía un chaquetón, una cadena, una gorra, cuatro bailarinas atrás. Esa es la base de mi carrera, fui trascendiendo los gustos musicales. Hay temporadas que me dan por escribir cosas lentas, otras más rápidas, más urbanas; somos muy cambiantes y yo soy depende de lo que vaya viviendo”.