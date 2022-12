En el cierre del mes del cine europeo, la Academia de Cine Europeo ha entregado sus premios a lo mejor de la producción del séptimo arte del viejo continente. La ceremonia tuvo lugar el diez de diciembre en la ciudad islandesa de Reykjavík. La historia de la Academia está enlazada con los nombres más importantes de la narración audiovisual: fue fundada en Berlín en 1989 y su primer director fue el mítico Ingmar Bergman, director de Persona, El séptimo sello, Fresas salvajes y Fanny y Alexander, entre otros títulos.

Uno de los primeros premios en entregarse fue el de Narrativa Innovadora: lo recibió el italiano Marco Bellochio por la serie Noche Exterior, una producción que relata uno de los momentos más convulsos de la política italiana, ocurrido en 1978: los días del secuestro y la muerte del político Aldo Moro. La serie tuvo una duración total de 300 minutos y se dividió en seis capítulos.