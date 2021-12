Por Jaime Horacio Arango D.

Juanes habla de los positivos resultados de este 2021, tras el estreno del álbum Origen.

Un año que comenzó para Juanes sin mayores expectativas terminó siendo uno de los mejores de su vida: estrenó el álbum Origen y ganó con él un Grammy Latino con el que llegó a 26 y se convirtió en el artista más ganador en la historia de esos premios. Por ese trabajo fue postulado además al Grammy Anglo, que se entrega el 31 de enero. También recibió reconocimientos en los Billboard y una invitación de Metallica, la banda que admira desde los 13 años, para participar en el trabajo Metallica Blacklist. Juanes conversó con EL COLOMBIANO en su corto paso por Medellín, vino a la gala de la Fundación Mi Sangre, sobre lo que este 2021 ha significado en su vida y en su carrera. ¿Esperaba que este año le trajera tantas buenas noticias? Publicidad “Sinceramente, no tanto, todavía había esa incertidumbre que no nos permitía planear a largo plazo. Inicié sin muchas expectativas, pero hoy cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que ha sido un año muy positivo por varias razones, en especial porque de alguna forma hemos vuelto a salir paulatinamente a los escenarios, y porque en todo este tiempo de pandemia estuve componiendo mucho. Tengo gran cantidad de canciones para el nuevo álbum de 2022. Pude estar con la familia, que a veces por tantos viajes no se puede estar en casa. En lo profesional, el Grammy que ganamos con Origen es algo muy emocionante, porque le pusimos el alma y el corazón a ese disco”. ¿Qué sensaciones le quedan con la recepción que ha tenido Origen? “Me gusta mucho lo que está pasando con el álbum, es un disco conceptual, con canciones y versiones muy personales, hechas desde el alma, era algo que quería hacer y creo que la gente y los seguidores lo recibieron muy bien”. Publicidad

¿Sabía de los riesgos que asumía con un trabajo tan personal? “Sabía que era una ecuación artística, de hacer lo que me gusta hacer y partir de esa base para recordar la infancia, los momentos y canciones que me marcaron, de meterme de desmontarlas y armarlas a mi manera. Fue muy chévere”. ¿Se le quedaron muchas canciones por fuera? Publicidad “Tenía una lista de 50 canciones, porque es imposible resumir la vida en 12 temas, pero lo que quiero hacer ahora es música propia”. Con el disco llegó también el documental en Amazon... “Fue otro viaje creativo en el que literalmente nos fuimos a los años 60, 70 y 80, con momentos icónicos de The Beatles y The Rolling Stones, nos metimos en la película de hacer estos personajes y lo disfrutamos bastante. Me siento orgulloso de eso”. Publicidad ¿Qué significó particularmente la invitación de Metallica para participar en The Metallica Blacklist? “Cuando yo vivía en el Centro de Medellín, en el cruce de Argentina con El Palo, el cuarto que compartía con mi hermano lo tenía lleno de afiches de Metallica, yo pintaba mis camisetas con la imagen de la banda, es una obsesión que tengo desde lo 13 años y finalmente me fui conectando con ellos de una manera muy orgánica, hasta que me invitaron a hacer esta versión del tema Enter Sandman, que ha sido increíble. Son mis ídolos de verdad, y aunque mi música no suena como ellos, ha sido mi gran influencia y la inspiración para aprender a tocar una guitarra y soñar con ir de gira por todo el mundo”. ¿Sintió la presión de estar en un álbum de Metallica? “Se sienten nervios, pero cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos me dieron la libertad de hacer una versión personal, por eso traje la Güira, que es muy indígena, caribeño, es algo muy conceptual, para darle otro sabor. Ellos lo disfrutaron y les gustó mucho y eso para mí es un honor”.

¿En este año lleno de sorpresas también apareció la invitación de la Nasa para el lanzamiento del Perseverance? “Vivo obsesionado con el espacio y los planetas, tuve el álbum Un viaje a Marte, que era un juego de palabras, pero siempre me ha apasionado lo que pasa por fuera de este planeta. Yo tuve un avistamiento de ovnis en 2010, en Ginebra, Suiza, cuando no se hablaba normalmente de esto, hasta que hace dos años el Pentágono confirmó que sí suceden, entonces apareció la invitación para asistir al lanzamiento del Perseverance, y eso me conectó mucho con mi esencia”. Usted está participando en los Grammy desde 2002, ¿qué significó ganar el premio 26 en su carrera? “Nunca imaginé que todo esto iba a pasar, el Grammy de este año es muy importante, cada vez es más difícil llegar ahí, cada vez es más complejo que te nominen y que ganes. El premio lo celebré mucho porque es un disco muy musical, grabado en vivo, al que le pusimos mucho cariño”. ¿Lo que está viviendo hoy hace parte de ese sueño que se trazó hace 30 años? “Era un sueño inmenso y lo sigue siendo, sigo soñando con seguir viajando y tocando, ante todo están las ganas y el amor por la música, sin darme cuenta han pasado muchos años, desde Ekhymosis hasta hoy, y no me siento ni cansado ni agobiado, al contrario estoy motivado para seguir, para mostrar cosas distintas, romper el esquema de lo que está establecido. Ahora no estoy persiguiendo nada específico, más allá de hacer lo que me nace del alma”.