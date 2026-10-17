“No nos van a robar la imaginación”: exMinCultura de Petro arremete contra retiro de obras del Museo Nacional

“Este desafío a las culturas, a las artes del país, lo vamos a responder con paz, con alegría, con entusiasmo, porque no nos van a robar la imaginación”. Con esas palabras, el exviceministro de Cultura Juan David Correa se sumó al plantón realizado este sábado frente al Museo Nacional, en Bogotá, para rechazar el retiro de decenas de piezas relacionadas con la historia de los movimientos LGBTI, las luchas feministas, las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016. Correa cuestionó las decisiones del Gobierno nacional y reclamó que las obras regresen a las salas de exposición de las que fueron desmontadas. Durante su intervención, también criticó la presencia de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antigua fuerza antidisturbios, frente al museo, un hecho que calificó como inédito en la historia del país.

“Un museo que significó a la sociedad colombiana. Esto fue una cárcel y se logró convertirla en un museo”, afirmó el exfuncionario, al referirse al significado histórico del edificio y al papel de la institución en la preservación de la memoria colectiva. Correa sostuvo que la respuesta a las decisiones oficiales debe darse desde la ciudadanía y la defensa de las expresiones culturales. “Ningún gobierno, por autoritario que sea, es capaz de borrar lo conseguido por las culturas colombianas”, manifestó, antes de hacer un llamado directo al Ejecutivo para que cese lo que considera una ofensiva contra los ciudadanos y sus expresiones culturales. La protesta se produjo en medio de la indignación por el retiro de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del segundo piso del Museo Nacional. Las marcas que quedaron en las paredes, donde antes estaban las piezas y sus respectivas descripciones, evidenciaron los cambios realizados en las exposiciones. Le puede interesar: Retiro de obras del Museo Nacional genera controversia sobre la memoria histórica; MinCultura defendió la decisión, mientras aumenta el rechazo

Las piezas retiradas y la controversia con el Gobierno

El desmonte ocurrió el jueves 15 de octubre, el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella visitó oficialmente el Ministerio de Cultura y anunció una política de confrontación con lo que calificó como el “wokismo”. Durante esa visita, el mandatario afirmó que había dado instrucciones a la ministra Paola Holguín para retirar de los espacios públicos las representaciones que considera una exaltación del terrorismo. Entre las figuras mencionadas estuvo Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19 que participó en la desmovilización de esa guerrilla y fue asesinado en abril de 1990, después de su paso a la política. En ese contexto, el retiro de piezas del Museo Nacional generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para modificar las exposiciones y las implicaciones de esas decisiones para la representación de la historia colombiana. Una de las salas más afectadas fue Hacer sociedad, de la que salieron al menos diez objetos vinculados con la historia de la población LGBTI y los movimientos feministas. Lea más: Museo Nacional, el primer round de la “contrarrevolución cultural” anunciada por De La Espriella Entre ellos estaban una bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo; un afiche de la marcha lésbica de 2006; un impreso sobre derechos reproductivos de la Fundación Sí Mujer; una fotografía de la marcha por la ciudadanía plena e incluyente y un ejemplar de la revista La Ventana Gay, vinculada a los activistas Manuel Antonio Velandia y León Zuleta. También fueron retirados los afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados en 1990. Las piezas hacían parte de una exhibición sobre la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. En otro espacio, dedicado al periodo comprendido entre la Constitución de 1991 y el proceso de paz de 2016, se desmontaron los objetos que estaban en el muro central. Entre ellos figuraban una pluma elaborada con una bala utilizada para firmar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc y el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En la sala Memoria y Nación, además, fueron retiradas casi todas las fotografías del muro dedicado a la diversidad cultural, social y política del país. Hasta ahora, los insumos disponibles no permiten establecer el número definitivo de piezas retiradas ni confirmar de manera concluyente las razones específicas para desmontar cada una. Sin embargo, la coincidencia temporal entre los cambios en las salas y los anuncios del presidente alimentó las críticas y las exigencias de explicaciones por parte de ciudadanos y representantes del sector cultural. Conozca también: Esta es la historia de algunas obras relacionadas con el feminismo y los acuerdos de paz retiradas del Museo Nacional

La discusión por la libertad de expresión y la memoria histórica

La controversia también abrió un debate jurídico sobre los límites de la intervención estatal en los contenidos culturales. La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, establece en el numeral 4 de su artículo 1 que “en ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales”. La norma convive con las competencias del Gobierno para formular políticas culturales y establecer prioridades. El debate, por tanto, gira en torno a cómo se ejercen esas facultades y qué criterios deben orientar las decisiones sobre las exposiciones de una institución pública dedicada a conservar y presentar la historia del país. Las críticas también alcanzaron el ámbito museológico. Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, advirtió que las piezas retiradas hacían parte de exposiciones permanentes construidas durante años de investigación y procesos de revisión curatorial. Desde esa perspectiva, desmontarlas afecta la narrativa de las salas y plantea interrogantes sobre los procedimientos que deben seguirse para modificar sus contenidos. En el plantón, Correa insistió en que la respuesta a las decisiones oficiales debe ser colectiva y pacífica. Su reclamo se sumó al de quienes exigen el regreso de las piezas y cuestionan que las representaciones de la diversidad, las luchas sociales y los procesos de paz sean retiradas de un espacio público dedicado a contar la historia colombiana. Bloque de preguntas y respuestas: