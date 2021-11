¿Ya escuchó a J Álvarez cantando música norteña?

Desde su debut como solista en 2008, J Álvarez logró consolidar un nombre y una trayectoria en el música urbana, primero en Puerto Rico, luego en Colombia y posteriormente en toda América Latina.

El músico, de 37 años, cuyo verdadero nombre es Javid David Álvarez Fernández, está estrenando canción. Se trata de “No hay quinto malo” junto al mexicano Pancho Uresti, una osada fusión entre la música norteña y el reguetón.

Acerca de esta apuesta, J Álvarez en charla con EL COLOMBIANO reconoce que su afición por la música mexicana, en especial por las baladas de los años 80 y 90.

“Desde que tengo uno de razón, desde chamaco, escucho a Luis Miguel, Juan Gabriel, José José, Marco Antonio Solís, mi mamá me cantaba sus canciones y ahora ya de grande en mi casa, cuando pongo música, los oigo es a ellos”.

Cuando no está conectado con los baladitas mexicanos en su play list figuran géneros como jazz, suol y R&B. “También escucho mi música y la de los colegas para ampliar mi panorama”.

Sobre los retos musicales y vocales que trae “No hay quinto malo” dice que él es una persona que trabaja bajo la premisa de la fe, que no se pone límites musicalmente hablando. “Y sí me siento cómodo enfrento los retos y eso es lo que ha hecho que siga evolucionando vocalmente. Siempre he sido muy atrevido en lo musical”, aseguró.