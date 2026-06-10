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El ITM abre sus puertas a la ciudad con más de 100 actividades gratuitas

Las actividades, que incluyen deportes, laboratorios creativos y transmisiones en directo del mundial, se extenderán hasta el 30 de julio.

  • En 2025 participaron más de 3.300 personas participaron del programa Habita la U. Foto cortesía.
    En 2025 participaron más de 3.300 personas participaron del programa Habita la U. Foto cortesía.
  • El ITM abre sus puertas a la ciudad con más de 100 actividades gratuitas
El Colombiano
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hace 6 horas
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Este mes de junio vuelve Habita la U, el programa con el que la Institución Universitaria ITM abre sus puertas a la ciudad para ofrecer más de 100 actividades gratuitas de todo tipo y para todo público.

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“Quiero extenderles una invitación, entre el 9 y el 30 de junio tenemos el programa Habita la U, una experiencia para todas las personas, para que nos puedan visitar, aprovechar nuestros campus, los escenarios, hacer deporte, agenda cultural, aprovechar el buen clima que acompaña a la ciudad por estos días y puedan vivir la universidad. Aprovechen este espacio que está disponible para todos ustedes”, dice Alejandro Villa, rector del ITM.

En esta tercera edición, el programa ofrece seis experiencias básicas: Ritmo y expresión, Habilidades para la vida, Espacios de bienestar, Deportes, Creación consciente y Experiencias integrales. Cada una de estas experiencias propone diversas actividades como talleres, conversatorios, clases de baile, actividades deportivas, salud mental, asesorías para una buena alimentación y más.

Este año, por coincidir con el Mundial del Fútbol, Habita la U incluye también en su programación las transmisiones de los partidos y el Torneo Gamers Mundial, con competencias de FIFA y League of Legends, además de activaciones psicológicas y espacios de integración juvenil.

“Dentro de programación está el Jam Sessions de Bienestar, que fusiona entrenamiento funcional con música en vivo, y el taller Fitness & Ritmos Cruzados, que aplica principios del tango a la coordinación deportiva. Asimismo, la agenda prioriza el cuidado emocional a través de iniciativas como “Trazos Libres y Mentes Claras” (ilustración terapéutica para reducir el estrés) y el Cardio Mindfulness. El componente social y de inclusión se refuerza con actividades como “Tango Sin Género”, el laboratorio de sostenibilidad “Tu Huerto, Tu Plato” y el Bootcamp de Fotografía Deportiva, que convierte los eventos en laboratorios creativos”, dice el comunicado de la institución.

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El ITM abre sus puertas a la ciudad con más de 100 actividades gratuitas

Son más de 100 actividades que estarán disponibles hasta el 30 de junio en las diversas sedes del ITM: Campus Fraternidad, La Floresta, Robledo e incluso a través del campus virtual.

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Preguntas frecuentes

¿Hasta cuándo son las actividades gratuitas del ITM?
La programación de Habita la U estará disponible hasta el 30 de junio en varias sedes del ITM y también en el campus virtual.
¿Dónde se realizan las actividades de Habita la U?
Las actividades se desarrollan en los campus Fraternidad, La Floresta, Robledo y en espacios virtuales del ITM.
¿Qué tipo de actividades gratuitas hay en el ITM?
Hay talleres, deportes, baile, bienestar emocional, laboratorios creativos, transmisiones del Mundial y torneos gamers.

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