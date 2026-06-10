El ITM abre sus puertas a la ciudad con más de 100 actividades gratuitas

Este mes de junio vuelve Habita la U, el programa con el que la Institución Universitaria ITM abre sus puertas a la ciudad para ofrecer más de 100 actividades gratuitas de todo tipo y para todo público.

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“Quiero extenderles una invitación, entre el 9 y el 30 de junio tenemos el programa Habita la U, una experiencia para todas las personas, para que nos puedan visitar, aprovechar nuestros campus, los escenarios, hacer deporte, agenda cultural, aprovechar el buen clima que acompaña a la ciudad por estos días y puedan vivir la universidad. Aprovechen este espacio que está disponible para todos ustedes”, dice Alejandro Villa, rector del ITM.

En esta tercera edición, el programa ofrece seis experiencias básicas: Ritmo y expresión, Habilidades para la vida, Espacios de bienestar, Deportes, Creación consciente y Experiencias integrales. Cada una de estas experiencias propone diversas actividades como talleres, conversatorios, clases de baile, actividades deportivas, salud mental, asesorías para una buena alimentación y más.