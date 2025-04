Cocinar con los pelaos, un placer sin igual

Una de las pérdidas más grandes de nuestra cultura paisa es la bella costumbre familiar de sentarse juntos a la mesa. En las casas había horario y un ritual hermoso de comunicación sin dispositivos. Ahora muchos de los que se sientan a la mesa, literalmente no están ahí, perdidos en sus pantallas; incluso muchos papás lo hacemos. Se ven en restaurantes mesas en las que no se hablan. Ya no nos miramos a los ojos y muchas veces ni nos conocemos. Un nuevo modelo del mundo en que importan más los ausentes. Puede leer: En el mes de los niños, ideas para compartir más con ellos en la cocina La comunicación es lo más complejo entre padres y adolescentes porque pareciera que los unos hablan arameo y los otros alemán, pero con los años, mi vida con Miguel y el ejemplo de mis amigos, me he dado cuenta de que la convivencia mejora cuando padres e hijos comparten actividades en el campo, algún hobbie que puede ser algo tan simple como la música y por supuesto la cocina.

Una manera magnífica para recuperar la convivencia es “parcharse” a cocinar con los hijos adolescentes. Una edad difícil por la que hemos pasado todos, en la que nos agobian las decisiones, el acné, nos matan los despechos, no nos ubicamos en un mundo que no nos entiende, porque ni niños ni adultos. En los restaurantes donde soy consultor, siempre propongo algunos platos para esa edad injusta, porque se ofrecen menús para adultos o niños, pero nada para púberes. Tan fácil adaptar espacios y menús con los que se sientan a su gusto y quieran volver a salir con sus papás. Para cocinar juntos debemos encontrar alternativas de platos que les gusten. A esa edad casi todos tienen claro lo que aman y odian. A comer también se aprende, algo en lo que tiene todo que ver la familia. Le puede interesar: Mediamañana y algo: que no se pierda la tradición, una reflexión (y recetas) de Álvaro Molina Esta es una invitación a apagar los celus, dedicarles una tarde y meterse en combo a la cocina. Para elegir el menú, ni modo de recurrir a la IA porque, aunque hay platos que son apetecidos por adolescentes de todo el mundo, la crianza y sobre todo los gustos cambian entre países. El nuestro tiene una variedad de sabores como ningún otro.

Pan caliente

Pueden empezar haciendo panes al sartén que después les van a servir para hacer pizzas, hamburguesas, sánduches o para comer solos con bastante mantequilla, mermelada o un buen queso (ninguno mejor que un quesito). La receta es del más común de la humanidad, el naan o pita, que es un pan plano, en una versión casera súper fácil. Puede leer: “El desayuno, de los tres golpes, el primero”: recetas del chef Álvaro Molina para desayunar con huevo Se hace en una sartén muy caliente. Para la masa pone 1 libra de harina, 1 cucharadita de azúcar, 1 de sal y 2 cucharadas de aceite vegetal. Empieza mezclando con taza y media de agua y va ajustando hasta que la masa no se pegue en las manos. Puede agregarle un poquito de levadura instantánea o polvo royal. Algunos le ponen un huevo pero no es obligatorio. Arma bollitos, que son bolitas y los aplana con ayuda de un molinillo o botella. Pinta los discos de masa con un tris de mantequilla y los pone en la sartén. A veces, si está de buenas, se inflan hermosos, pero la panadería es como la física cuántica pero más difícil. Con que le doren bien tiene para ser feliz. De ahí hasta hacer pizzas es cuestión de rallar un queso que derrita y pepperoni baratos y armarlas. Lo importante es la comunicación, el parche con los pelaos y sacarlos un par de horas de su guarida.

Banana Split

Necesita helados de 2 sabores, chantilly que puede comprar lista más fácil, unas fresas, un banano y si quiere salsa de chocolate o mermelada. Corta el banano al medio a lo largo que quede como 2 canoas. Las pone en una coca y a cada extremo en medio una bola de cada helado. Entre las dos bolas de helado pone la chantilly coronada con las fresas en trocitos con la salsa o la mermelada. Debe haber tantas versiones como heladerías en el mundo, busque por Google para orientarse.

Búfalo wings

Puede usar las alas completas, que es mejor, o los bombones que son los muslitos del ala. Los baña con sal y pimienta y los pasa por harina. Frita en aceite entre medio y alto hasta que queden crocantes y los reserva. En una sartén pone bastante mantequilla en bajo, agrega pasta de tomate, orégano sal de ajo y algún ají tipo tabasco que calcula de acuerdo al gusto del joven. Recuerde que lo importante es el tiempo que están pasando juntos. Junta las alas y la salsa revolviendo. Para servir mire con que les remplaza el apio con zanahoria y la salsa de queso azul que nos les gustan mucho.

Paletas de lecherita

Uno de los primeros gustos adquiridos es el de la leche condensada. ¿A quién no le va a gustar la leche con azúcar que, cocida es la mitad del camino hacía el arequipe? uno de los mejores sabores de la humanidad. Esta receta se hacía con Nestlé porque no había otras marcas, puede ensayar las que quiera. Pone una taza de leche condensada en un bowl, dos tazas de crema de leche y media taza de leche. Puede mezclar en batidora por unos 5 minutos o batir con un tenedor o batidor de alambre por unos 10 minutos. Si no bate bien, se van a separar. Puede usar frutos rojos, melocotón de tarro, banano, piña, pulpa de maracuyá o curuba, coco rallado o la fruta que quiera. Incorpora parte en la mezcla y bate otro momentico y la demás la pone en trocitos. Llena vasitos de cartón, como de tinto, dejando un margen de medio centímetro, cubre con vinilpel muy templado y perfora por el medio con el palito de la paleta para que se sostenga centrado. Pone a congelar con paciencia, porque se tardan en endurecerse. Los arriesgados hacen versiones con milo, arequipe, trocitos de chocolate, almendras garrapiñadas, galletas ducales tentación trituradas, maní acaramelado, el límite son la imaginación y darles gusto a los pelaos que viven tan felices sin Bayter y Jaramillo.

Leche malteada

Oh my gosh!!!. Cuando me vaya a morir que me den muchas malteadas de varios sabores y pollo frisby bbq ilimitado hasta que muera de felicidad. He visto muchas preparaciones con helado solo, helado con leche, lecherita, leche en polvo, trocitos de fruta y demás, pero lo más fácil para ir a la fija son 2 o 3 bolas de helado, medio vaso de leche y licuadora, hasta que, como decía Doña Sofía, esté lista. Sírvales en un vaso bien grande y los deja repetir. Una vez al año no hace daño y debe librar ese valioso tiempo con los indomables.

Corn Dogs