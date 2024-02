- Álbum del año: Midnights, Taylor Swift

- Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción): Flowers, Miley Cyrus

- Canción del año (reconoce la autoría): What Was I Made For?, Billie Eilish & Finneas O’Connell

- Mejor nuevo artista: Victoria Monet

- Mejor interpretación pop solista: Flowers, Miley Cyrus

- Mejor álbum de pop vocal: Midnights - Taylor Swift

- Mejor álbum de música pop latina: X Mí (Vol. 1) - Gaby Moreno

- Mejor álbum de música urbana: Mañana será bonito, Karol G

- Mejor álbum de rock latino o alternativo: Empate entre Vida Cotidiana, Juanes, y De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade

- Mejor video musical: I’m Only Sleeping, The Beatles

- Mejor álbum de rap: Michael, Killer Mike

- Mejor álbum de rock: This Is Why, Paramore

- Mejor álbum de música global: This Moment, Shakti

