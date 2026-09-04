Chocolate con ojo, con quesito o con arepa: ¿por qué en Antioquia tomamos tanto esta bebida caliente?

Los alimentos de nuestro plato hablan más de nosotros de lo que pensamos. Desde las historias que son también ingredientes de una receta familiar hasta las técnicas para cultivar aquello que comemos hacen parte de la memoria que se esconde en lo que comemos. Y, en el caso de Colombia, hay dos alimentos que están en el centro de la tradición gastronómica: el maíz y el cacao.
Alrededor de este cereal y este fruto girará La Arepa Invita, el festival gastronómico que se llevará a cabo este viernes y sábado en la Plazuela San Ignacio. Organizado por la Universidad de Antioquia, Comfama y el Banco de la República, en esta novena edición, además de homenajear ese círculo de maíz redondo y aplanado, la programación también celebrará la relación que tiene esta con esas bayas, a veces naranjadas, a veces amarillas, producidas por el cacaotero.
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La historia de este último será uno de los temas de conversación. El Theobroma cacao, el nombre científico del árbol donde crece el cacao, es originario de la región alta del Amazonas y los ríos Orinoco y Amazonas.
Hay investigaciones que han encontrado rastros de su uso desde hace más de 5.500 años en Sudamérica, desde donde después se expandió hacia Centroamérica, específicamente a lo que es hoy México, que fue donde agarró popularidad, especialmente en los pueblos mayas y aztecas.
Incluso, para estas civilizaciones, el cacao tenía usos ceremoniales y económicos. Por ejemplo, las bayas del cacao también eran usadas como monedas y su acumulación era símbolo de abundancia y prestigio.