A comer hamburguesa: esta semana empieza el Burfest en Medellín

Este viernes arranca en Medellín la quinta edición de Burfest, el festival de hamburguesas en sitio más grande de Colombia, en el que 16 hamburgueserías antioqueñas presentarán recetas que nadie ha probado. El evento será en el campus de la Universidad EAFIT, y todas las hamburguesas tendrán el mismo precio: $27.000.

Lo que hace distinto a este festival es su regla principal. Ninguna hamburguesería puede repetir receta, así que en cada edición todas deben llegar con una creación nueva, pensada solo para el evento. Para esta versión, según los organizadores, se presentaron más de 100 propuestas, de las que quedaron las 16 marcas participantes.

Las hamburgueserías participantes serán: The grill station, Office Burguer, Lavocaderia, Chum Burguer, Fire house, Más finca, La plaza, 911, Burgco, Bizarro, Búnker, Kiftkof, El social, Pigasus, Bourbons y Barbacoa.

Además de la comida, durante los tres días habrá música en vivo, actividades para niños, emprendimientos locales y cervezas artesanales. También habrá un museo del fútbol con un ingreso de valor simbólico, cuyo recaudo se destinará a la reconstrucción de viviendas en el Chocó.