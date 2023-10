La actriz estuvo el miércoles 25 de octubre en la premier de la cinta de la que no solo es protagonista, sino que marca su debut como directora , acompañada por su esposo el músico uruguayo José Reinoso, que además es el libretista de esta historia que se estrena en cines este jueves en cines de todo el país.

“Yo he visto la película muchas veces, pero verla en Medellín es especial, en cada cosa que hago en mi vida siempre hay algo de Medellín ”, dijo Flora Martínez una vez terminó la exhibición de Itzia, tango & Cacao , en Cinemas Procinal de Mayorca.

Esta historia, que Flora define como realismo mágico, transcurre en San Vicente de Chucurí, Santander, en medio de cultivos cacao.

“Estoy muy feliz, tú sabes que siempre en las películas me dejo la piel, me meto profundamente en el personaje y desde hace tiempo sentí la necesidad que las historias dejaran un mensaje, que las personas se lo llevaran a casa.

Casi siempre quedaba con una frustración, con un sentimiento de no de florecer y con esta película me doy el gusto de contar una historia sobre temas que considero súper importantes, que me llegan al alma. Es un filme que toca fibras, que aborda temas bonitos, que muestra una Colombia bonita, diferente”, dijo la artista, que está celebrando 30 años en la actuación, en charla con EL COLOMBIANO.

El público asistente a la premiere aplaudió de pie apenas terminó la proyección y la actriz se puso de pie ante el escenario.

“La música es muy bella, una historia blanca sin villanos ni violencia que refresca la oferta”, opinó Juan Vásquez, uno de los invitados a la función.