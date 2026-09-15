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¿Fin del Programa de Estímulos? exministra Kadamani alerta sobre suspensión de estímulos culturales; Ministerio le responde

No es la primera vez que la exministra cuestiona las decisiones de sus sucesores en la cartera.

  • Paola Holguín es la ministra de cultura actual. Yannai Kadamani ocupó el cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redes sociales
    Paola Holguín es la ministra de cultura actual. Yannai Kadamani ocupó el cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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En una publicación en su cuenta de X, Yannai Kadamani, exministra de Cultura del gobierno de Gustavo Petro, afirmó que por primera vez en 27 años, la cartera no designará ganadores ni asignará los estímulos económicos correspondientes a las modalidades de premios y reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos.

Siga leyendo: Así fue el choque entre las MinCultura por nombramientos en la cartera: ‘¿Cuándo fue ese concurso?’

Kadamani señaló que la falta de personal para evaluar las propuestas estaría relacionada con decisiones administrativas, entre ellas la salida de funcionarios de libre nombramiento y la no renovación de contratos de prestación de servicios. Según su trino, esos equipos son los encargados de diseñar, evaluar, administrar y ejecutar las políticas públicas culturales.

También cuestionó el argumento relacionado con la falta de flujo de caja. La exministra preguntó cómo puede utilizarse la falta de liquidez para suspender compromisos de programas cuyos recursos fueron apropiados dentro del presupuesto nacional de 2026.

Frente a estos cuestionamientos, el Ministerio publicó un comunicado de prensa en el que informó que, a agosto de 2026, tenía una deuda pendiente de pago del Plan Anual de Caja (Pac) por $185.482 millones.

De ese monto, $75.436 millones correspondían a los portafolios de Estímulos y Concertación Cultural. También reportó deudas por $22.116 millones en Artes para la Paz y otros compromisos de diferentes programas.

Según la cartera, la situación afecta directamente a 4.162 beneficiarios de convocatorias públicas.

El Ministerio sostiene que el rezago comenzó a crecer desde febrero, cuando fueron publicados los primeros resultados de las convocatorias sin que se efectuaran los pagos correspondientes, y afirma que parte de las obligaciones tiene origen en la anterior administración.

Lea aquí: “La cultura no se detiene”: ministra Paola Holguín visitó los municipios afectados por el terremoto

La entidad aseguró que adelantó reuniones con el Ministerio de Hacienda para buscar una solución.

Como resultado, recibió un PAC adicional de $40.000 millones destinado a comenzar a pagar los rezagos de los portafolios de Estímulos y Concertación y del programa Artes para la Paz.

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