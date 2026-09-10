Fiesta del Libro: todo lo que debe saber de los 20 años del evento literario de Medellín

Del 11 al 20 de septiembre, en el Jardín Botánico y Parque Explora, la capital de Antioquia celebrará la Fiesta del Libro y la Cultura, el evento cultural más importante del calendario regional. Con una programación que supera los 3.000 eventos –entre charlas, conversatorios, talleres, presentaciones de libros–, Fiesta del Libro convocará a más de medio millón de personas, según los cálculos de los funcionarios de la Secretaría de Cultura de Medellín, encargados del diseño, gestión y puesta en marcha de esta celebración de la lectura, la escritura y la oralidad. Esta Fiesta del Libro tiene dos elementos especiales. Se trata de la edición número 20 y antecede al año en que Medellín será la capital mundial del libro, una distinción que la Unesco le concedió a la ciudad luego de ponerle la lupa a sus políticas de lectura, su sistema de bibliotecas y otros indicadores del ecosistema del libro. Con esto en mente, se entiende el hito de esta edición, cuyo lema será Travesías de la lectura. A fin de cuentas, una de las imágenes que los ciudadanos más asociamos con la lectura es la del camino. Se dice con frecuencia, y con toda la razón, que abrir un libro es un viaje en dos direcciones: al mundo y a nosotros mismos.

Los invitados de honor

Probablemente, El Quijote sea uno de los personajes literarios más conocidos en el mundo entero. Mucho se ha dicho que su figura anticipa la idea del lector moderno: un ser que entiende y modifica el mundo a partir de sus lecturas. Tal vez por eso, este año Gilmer Mesa escribió una versión –la suya– del Quijote, incluida en el Cuentico Amarillo. Además, esta no será la única participación en las celebraciones de Fiesta del Libro. Este año, La Cuadra cumple una década de su primera publicación. Esa novela sobre la vida en el barrio convirtió a Mesa en una celebridad de la literatura colombiana. Hace pocos días el grupo de Kpop Stray Kids realizó un concierto en Bogotá, dejando en claro que la música de Corea del Sur no resulta ajena a los gustos nacionales. Y no solo a los colombianos les interesan las canciones pop de ese país al otro lado del globo terráqueo; la cultura misma de ambas naciones tiene puntos de encuentro, quizá a partir de los cincuenta del siglo pasado, cuando soldados colombianos tomaron parte de la guerra de Corea. Dejando de lado las especulaciones, lo cierto es que Corea del Sur será el invitado de la Fiesta del Libro. Además, durante sus días de programación se distribuirán 4.000 ejemplares de Chunhyangjeon, una novela clásica del país asiático y que se suma a la Biblioteca de la Fiesta del Libro. Ahí no termina el asunto. También llegará a la ciudad una delegación de artistas surcoreanos, encabezada por KeumSuk Gendry-Kim, famosa por su obra Hierba, novela gráfica traducida a más de cuarenta idiomas, y otros escritores como You-jeong Jeong, Un-su Kim, Geum-yi Lee, Jae-hoon Lee y Seolyeon Park. También estará en la ciudad la ilustradora Hee Kyung Eun. Durante la Fiesta, Almadía hará parte de la programación con actividades y conversaciones alrededor de su catálogo. El Auditorio Almadía, ubicado en el Jardín Botánico, será el espacio para el encuentro entre lectores, libreros, visitantes y autores de la editorial, además de la presentación de sus publicaciones.

Voces de afuera que nutrirán la conversación

A lo largo de los años, la Fiesta del Libro se ha granjeado el reconocimiento de los actores del mundo del libro. Esa fama se traduce en la visita de autores extranjeros a los eventos programados por estos días. La delegación es nutrida. Vendrán a Medellín la escritora Selva Almada, el arquitecto Enrique Bordes, el novelista Mircea Cărtărescu, la escritora Andrea Chapela, el artista y poeta Alejandro Magallanes, la traductora Marian Ochoa de Eribe, la ilustradora Paloma Valdivia y el editor Jacobo Zanella. La lista de invitados extranjeros no termina ahí. Sin embargo, estos nombres dan una idea de la variedad de temas e intereses de la programación de 2026.

La oferta comercial

La Fiesta del Libro es el momento más esperado del año por los libreros locales y las editoriales regionales. Por supuesto, las grandes plataformas de ventas de libros y las editoriales internacionales también miran con interés al mercado paisa. Este año las editoriales de todo tipo traerán su oferta de lectura a los antioqueños. En el Orquideorama estarán Siglo las formas del pensamiento, Fondo de Cultura Económica, Penguin Random House, Planeta, Rey Naranjo, Angosta, Sílaba Editores, Grámmata, entre otras. A su vez, en el ingreso por Carabobo estarán dispuestas 19 librerías, entre ellas La Pascasia, Te Creo, El Acontista, Ítaca Librería-Bar, Bukz Librería, La Nacional y La Lerner. Estas compartirán escenario con 12 librerías especializadas en libros leídos. Algunos nombres son muy conocidos por el público general mientras otros se abren espacio entre los gustos de la gente: Los Libros de Juan, Lobo de Páramo, Palinuro, Los Caballitos del Diablo y ocho más.

La voz oficial

La secretaria de Cultura, Verónica Suárez, en una entrevista con EL COLOMBIANO destacó la diversidad de la programación de la Fiesta del Libro y recomendó consultar la agenda según los intereses de cada visitante. Entre las actividades que mencionó están la presentación de El hijo del hombre, de Juan Esteban Constaín, y una conversación sobre las enseñanzas de las antiguas Grecia y Roma para la vida en las ciudades. También resaltó la participación del escritor rumano Mircea Cărtărescu, el 16 de septiembre a las 8:00 p. m., y los encuentros con autores de Corea del Sur. La programación también incluye actividades para niños y espacios sobre temas como salud mental y finanzas personales. La secretaria señaló, por ejemplo, un taller en el que los menores podrán elaborar su propia alcancía como una aproximación a los hábitos de ahorro. Además, destacó a Don Quijote como personaje invitado y la publicación del libro conmemorativo por los 20 años de la Fiesta del Libro, concebido como un homenaje al evento y a su relación con los habitantes y las familias de Medellín. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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