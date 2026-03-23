Así fue el Festival Estéreo Picnic 2026: homenaje a Yeison Jiménez, Sabrina arrestó a Doechii y otras sorpresas

Por primera vez en años salió el sol en el Festival Estéreo Picnic. Durante tres días, la capital colombiana recibió a más de 50 artistas de talla nacional e internacional que cantaron una tras otra sin dar respiro. En los camerinos y carpas de producción, algunos de ellos recibían oxígeno; mientras que afuera, en los cinco escenarios, 140.000 personas cantaban y bailaban para celebrar los 15 años del evento que puso a Colombia en la ruta de las giras angloamericanas.
Este fin de semana, School of Rock fue el grupo encargado de iniciar la fiesta. En el escenario principal, niños y adolescentes tocaron clásicos de Aerosmith, Guns N’ Roses, Rolling Stones y demás estrellas de los ochenta y noventa. Su mensaje fue claro: “Somos la siguiente generación de estrellas”. Con aquella afirmación le dieron paso a que otros talentos colombianos desplegaran sus propuestas.