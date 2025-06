“Este festival es una búsqueda desesperada por la razón”, comienza en Santa Fe de Antioquia el Festival del pensamiento

“En el mundo y en el país hemos llegado a un punto en el cual tenemos que recuperar la razón, el entendimiento y el contexto. Porque hay muchas fuerzas que nos están llevando a la polarización, a las pasiones, al maniqueísmo y a la deshumanización. Y yo creo que como seres humanos pensantes, y muchas veces como líderes, tenemos que hacer un alto en el camino, entender realmente qué es lo que nos está pasando y hacer altos en el camino que cuando la vida va tan rápido no es fácil. Cuando uno busca espacios de reflexión trata de tener grandes temas que hoy en día nos están preocupando de la humanidad: vemos que las democracias están hoy en día amenazadas, hay un nuevo orden mundial que se está configurando, hay una lucha de poder geopolítico que no sabemos para dónde va, hay unos conflictos, unas fracturas en las sociedades que no se han visto de una manera tan agresiva, hay un problema de salud mental que dejó la pandemia, hay una desinformación que está llevando a las sociedades y al mundo de la política a tomar decisiones que no están basadas en la realidad ni la ciencia ni el rigor, sino en la manipulación y las falsas noticias y por lo tanto tenemos que entender, por qué hemos llegado a este punto y qué debemos hacer para empezar a rectificar el rumbo. Y la mejor manera es sentarnos y analizar los distintos temas que hoy en día consideramos los más relevantes para tratar de mirarlo desde distintas perspectivas”.