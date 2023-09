A mitad de siglo ese sueño de viajar al otro continente era también impensable, parecía lejano para cualquier persona que no contara con recursos ni abolengo, y el joven pintor antioqueño no contaba con ninguno de las dos. Pero su genialidad precoz le auguraban una pronta consagración.

La vida de Botero fue desde ese artículo en El Colombiano una cadena de ambiciosos retos por cumplir y de probarse a sí mismo y a otros que no hay límites para la imaginación. Terco como buen aries, tomaba cada obstáculo como una excusa para demostrar que sus capacidades eran ilimitadas. Por ejemplo, luego del artículo de Picasso el monseñor director del liceo donde cursaba el bachillerato lo expulsó por su rebelde elogio de aquel artista comunista. Botero no se amilanó ante esa adversidad. Por el contrario, si al expulsarlo por considerarlo mamerto pretendían sofocar su ímpetu, el muchacho se puso la meta de continuar su formación para viajar a Europa en la menor cantidad de tiempo y conocer a Picasso y a su obra, y aunque el encuentro no alcanzó a darse personalmente, en cierta forma se cumplió.

Por eso, quien no conoce y no mira con atención su obra lo acusa de no innovar, de no renovarse, de parecerse siempre a él mismo. No hay nada más falso que ese manido e infundado argumento. Por el contrario, no hay artista en un ejercicio de exploración más constante que él. Su etapa más temprana tiene rasgos del muralismo mexicano y luego gestos violentos en la pincelada propios del expresionismo abstracto que conoció en Nueva York a finales de los años 1950. Luego miró con atención la transición al Pop Art e incluso llegó a declarar que su máxima influencia era Walt Disney, una aseveración provocadora y medio burlona, pero a la luz de hoy apasionante porque revela cómo incorporó elementos de la cultura popular antes que cualquier otro artista en Colombia. Hasta la maestra Beatriz González alguna vez declaró que cuando ella quiso empezar a pintar, Botero ya se había inventado todo.

La serie de El circo y la de Abu Graib son absolutamente antagónicas tanto en tema y composición como en color, y si no fuera por el volumen característico que creó desde la década de 1960, uno podría decir que se trata de dos pintores distintos. La primera vibrante y explosivamente feliz en color parece inspirada en Matisse y los fauves franceses, la otra tenebrista y dramática tiene lo macabro de Goya y la paleta oscura de Caravaggio. Estos son solo dos rápidos ejemplos que prueban lo injusto de un prejuicio basado en la falta de rigor al observar. Para un ojo cauteloso y curioso Botero nunca se repite.

Con el éxito que obtuvo el Maestro por su disciplina, constancia y terquedad, sobrevino una faceta suya que jamás ha tenido comparación en ningún otro colombiano: la generosidad. Botero entendió que las falencias, falta de oportunidades y obstáculos que había vivido como joven artista en un país sin museos eran las mismas que vivirían miles de otros aspirantes a pintores. Desde la década de 1970 sus donaciones a museos, plazas públicas del mundo, becas y premios a artistas lo han convertido en el mayor mecenas que haya tenido Colombia. Ni siquiera todos los esfuerzos por la cultura de los gobiernos del siglo XX se equiparan a los aportes que él ha dado en unas cuantas décadas.