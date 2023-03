Falleció Wayne Shorter, saxofonista y compositor de jazz, a sus 89 años

El saxofonista y compositor de jazz estadounidense Wayne Shorter, famoso por haber trabajado junto a Miles Davis en Second Great Quintet, falleció este jueves a los 89 años en un hospital de Los Ángeles (California, EE.UU.).

La noticia fue confirmada por su publicista al periódico The New York Times, pero no fueron especificadas las razones de su deceso.

Shorter es considerado uno de los jazzistas más prolíficos de la historia musical de Estados Unidos, tras haber mantenido una carrera de casi 70 años en los escenarios.

Nacido en Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), en 1933, Wayne estudió en la Escuela Secundaria de Artes de Newark, comenzó sus estudios musicales impulsado por su padre y antes de convertirse en un profesional del saxofón soprano, también probó suerte con el clarinete.

Su visión musical estaba influenciada por el trabajo de músicos de jazz como Sonny Rollins, John Coltrane y Coleman Hawkins.

En 1959, Shorter se unió al grupo The Jazz Messengers, liderado por el baterista Art Blakey. En él alcanzó el reconocimiento internacional tras las numerosas giras por el mundo que emprendieron y las piezas musicales que compuso.