Más que un bestiario: una exposición fotográfica que hace visible lo invisible

—A veces olvidamos que no somos los únicos habitantes de este planeta, entonces esta exhibición no sólo es una muestra de la belleza que esconde la naturaleza, sino también una invitación a reconsiderar nuestra relación con el mundo, creando conciencia sobre la importancia de la biodiversidad en los ecosistemas y en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque cada especie, por pequeña o insignificante que parezca, cumple una función vital en el equilibrio natural, o sea, la pérdida de una sola especie puede tener un impacto negativo en todo un ecosistema y afectar la calidad de vida de los seres humanos, por ejemplo.

“Este pequeño y colorido gusano de la familia Erebidae me cautivó con su tranquilidad y pasividad, enseñándome la valiosa lección de detenerme y disfrutar del momento. Pero sus enseñanzas no terminaron ahí, me recordó que la verdadera grandeza no reside en la fuerza o el poder, sino en la paz y la serenidad que encontramos dentro de nosotros mismos. A pesar de su aspecto frágil y suavidad aparente, algunas larvas de esta familia pueden ser urticantes y peligrosas para la salud humana, pero como todo juega su papel en el equilibrio de la vida, estos insectos no son la excepción y cuando se transforman en mariposa, se convierten en una importante fuente de alimento para los murciélagos. Así que toma un momento para apreciar la belleza y sabiduría que estos gusanos tienen para ofrecer y únete a la tarea de proteger nuestro planeta para futuras generaciones”.