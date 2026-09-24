Perros & Gatos, una exposición en el Parque Explora para jugar y aprender a querer mejor

El Parque Explora abrió este jueves Perros & Gatos, una exposición que incluye más de 45 experiencias de ciencia interactivas para aprender sobre estas especies que tanto nos acompañan y reconocerlos no solo como mascotas, sino como seres que construyen vínculos complejos que enriquecen nuestras vidas y transforman su sentido. Un homenaje al amor.

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Un espacio para divertirse y aprender a querer mejor, porque creemos que sabemos, que con las buenas intenciones basta, pero querer puede convertirse en una forma de crueldad si no responde a las necesidades del otro, en este caso, de los perros y los gatos.

“Esta exposición busca beneficiar a los perros y gatos con los que convivimos. Al jugar, observar y explorar sus formas de percibir el mundo, podremos aprender a reconocer lo que necesitan, respetar sus comportamientos y ofrecerles un cuidado informado. Lo que descubramos durante la visita puede transformar la manera en que nos relacionamos con ellos en nuestras casas y comunidades”, dice el comunicado del Parque.

La exposición está organizada en tres zonas: En su piel: imaginarse perro o gato, para explorar la diversidad de los cuerpos, los tamaños, el pelaje, los cambios y las habilidades de estos animales a partir de juegos e historias gráficas.

En su cabeza: otras formas de percibir el mundo, un acercamiento a la forma en que estos animales perciben el entorno y expresan sus necesidades y emociones. Y En nuestra sociedad: coautores de la cultura, para reconocer el papel que han tenido en la cultura popular: canciones, refranes, arte y costumbres.

“El 83% de las personas en Antioquia tiene perros o gatos, y el 67% de los hogares colombianos vive con al menos un animal de compañía. Convivir con perros y gatos nos plantea preguntas sobre cómo reconocemos las necesidades de otros seres vivos y qué responsabilidades asumimos frente a ellos. Queremos que esta exposición ayude a transformar el afecto en un cuidado informado y a reconocer que su bienestar tiene valor por sí mismo”, dice Andrés Felipe Roldán, director del Parque Explora.

Perros & Gatos fue creada por el museo interactivo Cité des Sciences et de l’Industrie de París y el Parque Explora la reinterpretó a la luz de la cultural local, dándole un lugar protagónico a los perros y gatos criollos.

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“Hicimos una reinterpretación desde varios puntos de vista, gráfico, espacial, conceptual. Es una exposición es muy versátil, muy juguetona, para mover el cuerpo, para conectarse con un texto que expresa mucha sensibilidad en esta relación de nosotros con los perros y los gatos. Queremos que las familias encuentren aquí a los perros y gatos de su vida cotidiana: al criollo, al que se asoma por la ventana, al que cuida una comunidad. Sus historias nos permiten contar cómo se construyen estos vínculos en Medellín y reconocer que ellos también han cambiado nuestras costumbres y nuestras formas de habitar la ciudad”, dice Carolina Sanín Acevedo, coordinadora de contenidos del Parque Explora.