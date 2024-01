Todos somos artistas. Eso dice el productor discográfico Rick Rubin en su libro The Creative act: A way of being.

“Por el mero hecho de estar vivos, somos participantes activos en el proceso continuo de creación. Vivir como artista es una forma de estar en el mundo. Una forma de percibir. Una práctica de prestar atención. Refinando nuestra sensibilidad para sintonizarnos con las notas más sutiles”, escribió Rubin.